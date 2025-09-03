Hidalgo responde a Bojorges: “Uno no está donde no lo quieren”

El candidato presidencial del Partido Unidad Social Cristiana, Juan Carlos Hidalgo, respondió esta tarde a los cuestionamientos que lanzó en su contra el diputado Leslye Bojorges.

En una incendiaria conferencia de prensa, Bojorges no solo se negó a abandonar la fracción socialcristiana, sino que se dirigió a Hidalgo con epítetos como “traidor”, “oportunista” e “incapaz”.

“Don Leslye, a quien tanto le gustan los dichos, probablemente ha oído que uno no está donde no lo quieren. Recordemos que el meollo de toda esta discusión es el siguiente: Leslye Bojorges no tiene espacio alguno ni en la campaña presidencial ni en el quehacer de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana”, le respondió Hidalgo.

El candidato recordó que su solicitud de que el legislador fuera separado de la fracción “siguen siendo válidos y relevantes” y que son conocidos por todo el país.

“El Partido Unidad Social Cristiana no podía seguir guardando un silencio ambivalente sobre los cuestionamientos éticos y legales que rodean al diputado Leslye Bojorges.

“Es por eso que ayer le solicité a la fracción de nuestro partido su separación. la bancada estuvo de acuerdo con mi solicitud y les agradezco su respaldo. Reitero mi firme convicción de que la credibilidad y la confianza de nuestro partido debe estar por encima de cualquier interés particular”, insistió Hidalgo.

Bojorges aseguró que no solo no se declarará independiente, sino que dejará sin efecto el oficio que él mismo había presentado en enero pasado para apartarse voluntariamente de la bancada, todo esto luego de que se conociera que es imputado en el caso “Richter”, que investiga el presunto tráfico de influencias entre funcionarios públicos y un grupo investigado por presunto lavado de dinero.