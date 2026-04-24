Hidalgo asegura que oficialismo paraliza Sala IV ante imposibilidad de controlarla

El excandidato presidencial del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Juan Carlos Hidalgo, aseguró hoy que el oficialismo y otras bancadas afines al Gobierno están paralizando el trabajo de la Sala Constitucional ante la incapacidad de controlar a ese órgano.

Hidalgo cuestionó que no se le está dando la importancia necesaria al bloqueo que está recibiendo en la Asamblea Legislativa el proyecto para la elección de nueve magistrados suplentes de la Sala IV, que este miércoles llegó a seis rondas de votación sin poder elegir uno solo de los candidatos.

Hidalgo aseguró que esa falta de magistrados suplentes amenaza el quórum que el Tribunal Constitucional necesita para poder sesionar, y esto es algo que ya entendió el oficialismo.

“Si no hay magistrados suplentes y por algún motivo alguno de los magistrados propietarios está ausente, ya sea de una manera temporal o permanente, pues entonces no tenemos a la Constitucional, y esto es serísimo Es serísimo a la luz de lo que hemos visto en los últimos cuatro años, que ha sido la Sala Constitucional el órgano que le ha puesto coto al Gobierno en muchas de sus arbitrariedades, y es precisamente lo que ellos están buscando, que no haya Sala Constitucional.

“Ante la imposibilidad de capturar ese órgano porque no tienen los 38 votos, entonces buscan su parálisis y creo que esto tiene que decirse tal cual”, aseveró.

La jefa del oficialismo, Pilar Cisneros, reconoció este miércoles que no le daría a la oposición, y especialmente a Liberación Nacional, “el monopolio de elegir a los magistrados amigos y amigotes”.

Las pasadas rondas de votación se han caracterizado por un quórum mínimo, con diputados del oficialismo, Nueva República y un grupo del PUSC que entran y salen de la sala durante las votaciones.