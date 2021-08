Hernán Solano reconoce derrota: “Hay que aceptar que no tengo opciones”

Hernán Solano reconoció la derrota esta noche, luego de que los resultados preliminares lo pongan como tercero de la convención del Partido Acción Ciudadana con poco menos de 300 votos, muy por detrás de Carolina Hidalgo y Welmer Ramos.



Solano, quien renunció al ministerio de Deportes para participar de la elección interna del partido de gobierno, aceptó que no tiene opciones tras los números relevados pero que sigue creyendo en su propuesta.

“En esto uno tiene que ser realista y aceptar que no las tengo (opciones de ganar). He presentado una propuesta en la que sigo creyendo, creo que es la propuesta que debe seguirse, pero eso no ha tenido eco dentro del votante”, afirmó.