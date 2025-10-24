Hermano de asesora de Eli Feinzaig: “Nos vemos en la presencia de nuestro Dios”

Miguel Benavides, hermano de la asesora de Eli Feinzaig que murió este viernes en un accidente de tránsito, se despidió este viernes de la abogada con un sentido mensaje en sus redes sociales.



“Así, bella, feliz, con las puertas del cielo abierto y en las manos del Señor. Te amo hermanita, nos vemos en la presencia de nuestro Dios”, escribió acompañado de una foto de ella.

Ericka Benavides falleció esta mañana luego de que el vehículo en el que viajaba junto a Feinzaig y otro hombre impactara de frente contra un camión en el sector de Palmares de Alajuela.



Según los testigos, ella iba en la parte de atrás del pick-up, que acabó destruido tras el choque.



Mientras tanto, el conductor del vehículo fue intervenido en el hospital por múltiples fracturas y golpes, mientras que Feinzaig permanecerá en vigilancia en un hospital privado de San José, al que fue trasladado vía aérea esta tarde.



Según el director del centro médico, el candidato presidencial está bien de salud y solo presenta diferentes golpes, pero su estado de salud es “muy positivo”.