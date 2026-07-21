"Hemos pecado en guardar silencio", dice Patricia Solano ante críticas del Ejecutivo

La presidenta de la Sala III, Patricia Solano, aseguró que, para ella, la actitud pasiva que mantuvo el Poder Judicial durante el Gobierno de Rodrigo Chaves fue un error.

En entrevista con Teletica.com, la magistrada aseguró que el Poder Judicial "pecó" en no responder a las críticas y ataques del Ejecutivo, especialmente sobre argumentos que dijo no son ciertos.

"Durante cuatro años la Presidencia Ejecutiva del país (anterior) viene acusando al Poder Judicial de diferentes cosas, que el Poder Judicial no hace, que el Poder Judicial no le interesa a la ciudadanía, y nosotros habíamos mantenido silencio. De alguna manera siempre ha sido un estilo; se tiene que entender que las personas magistradas somos, sobre cualquier cosa, jueces. Nosotros no somos políticos, somos jueces y esa es la preparación que tenemos todos.

"Yo sí he sido de la tesis de que nosotros teníamos que dar una respuesta clara de que las cosas no son como se presentan y por eso le digo que creo que hemos pecado en guardar silencio y en no dar respuesta porque no es exactamente confrontativo, es señalar con datos qué es lo que hacemos y que lo que se ha dicho no es la verdad de lo que sucede. ¿Que hay mora judicial? Existe mora judicial y la mora es multifactorial, no es solo atribuible al Poder Judicial", defendió.

Solano aseguró que, en su visión, "el que calla otorga", de ahí que en las últimas semanas ha tomado un rol protagónico en defender la independencia y labor del Poder Judicial.

¿Por qué no antes?

Según la magistrada, uno de los grandes detonantes en ese golpe de timón fue la reunión del pasado 18 de mayo con la presidenta Laura Fernández.

"Si yo vengo aquí y le explico a usted, vea, esta es la causa de esto, no me puede decir que yo no hago esto porque vea con lo que tengo que hacer. Entonces, que yo le aclare a usted un tema y que venga a la conferencia de prensa a repetir lo que ya se le corrigió, a mí me parece no solo una falta de respeto, sino como un discurso simplemente que siguen con lo mismo.

"No tuve otra alternativa, y en esto sé que hay un rompimiento del protocolo tradicional, pero no era posible que ya ante tanta información que no se ajusta a la verdad, porque no son exactamente las verdades que corresponden... Me vi en la necesidad de aclararle. Ya a doña Laura Fernández se lo había aclarado; pareciera que no lo entendió porque lo volvió a repetir, pero aclararle entonces a la ciudadanía qué era lo que sucede", dijo.

Las declaraciones de Solano llegan en medio de la disputa frontal entre Ejecutivo y Judicial, que ha escalado en medio del recorte presupuestario aplicado por el Ministerio de Hacienda y la negativa del oficialismo por nombrar magistrados suplentes en la Sala Constitucional.

Además, llega a pocas semanas de que la Corte inicie la discusión para decidir el futuro de la presidencia de la Corte Suprema, un cargo al que la propia Solano dijo no descartar aspirar.

Puede ver la entrevista completa con la magistrada el próximo domingo en Teletica.com.