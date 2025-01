¿Hay una división entre el ala joven del Frente Amplio y su sector más tradicional?

En medio del creciente sonido de tambores electorales, uno de los históricos participantes en la carrera hacia Zapote sigue sin dar mayores luces sobre su futuro. Pese a tener a una de las fracciones más activas, y protagonistas, en Cuesta de Moras; el Frente Amplio apenas si genera ruido fuera del Congreso.

Aún así, los rumores de tinte electoral los salpican: el más fuerte, la presunta división entre el "ala joven" que representan sus diputados, y la corriente histórica que encabezan José María Villalta y Patricia Mora.

¿Qué hay de cierto en eso? El diputado Jonathan Acuña, también secretario general del Frente Amplio, habló largo y tendido con Teletica.com. A continuación, su versión.

Ya otras maquinarias no solo empezaron a caminar, sino que están generando mucho ruido, diferente sucede en el Frente Amplio, del que se habla poco de cara al 2026, incluso a nivel de nombres. ¿Cómo están esas discusiones?

Lo primero es señalar en qué nos encontramos en el Frente Amplio. Actualmente tenemos, aparte del resto de vida partidaria, dos grandes procesos en curso: el primero de ellos, el arranque a la renovación de estructuras.

Nosotros realizamos una renovación de estructuras a lo largo y ancho del país, en los 84 cantones del país. Elegiremos compañeros y compañeras del partido para que ocupen cargos de la propia estructura. El otro gran proceso que tenemos en curso es el de intentar construir una política de alianzas con diversos sectores, con los cuales podamos construir un programa mínimo de coincidencias.

Entonces, ciertamente el Frente Amplio, en este momento, no puede tener inscripción de candidaturas, porque hasta que no terminemos el proceso de renovación de estructuras no vamos a tener todavía ese proceso de inscripción de precandidaturas. Y por otra parte, a diferencia de otras maquinarias electorales, otros partidos políticos que uno ve demasiado ansiosos por arrancar la campaña, el Frente Amplio está de primero dialogando con otros sectores, con otras personas, también dialogando al interno del partido para construir un conjunto de propuestas que sirvan para que ahora sí le pongamos rostros a esas propuestas, gente que las va a llevar adelante. Pero lo primero es tener construido un marco mínimo de propuestas que nos sirva para poder dialogar con otros sectores, con otras personas que puedan coincidir con el Frente Amplio.

Entonces no comemos ansias, como parece sí ocurrir en otras tiendas políticas donde aparece un nombre cada dos horas. Al parecer, en el Frente Amplio creemos que un partido político maduro no pone nunca los intereses de la carrera política personal de nadie por encima de la visión que tenga el partido. Entonces, el partido primero construye su visión, luego elegiremos a través de los procesos democráticos internos quienes van a encabezar nuestras papeletas. Por eso no hay todavía nombres, porque no hay proceso de inscripción aún.

Y eso se entiende, pero no por estar ahí significa que no tendrán que recorrer ese camino. ¿No hay nombres, ni siquiera interesados, en esa candidatura?

Claro, por supuesto que tenemos múltiples figuras con amplio conocimiento público y que son reconocidas por la ciudadanía, pero no puedo decir que haya nadie que haya saltado a decir 'miren, yo quiero ser'; sino que hay un conjunto de figuras del partido que están dispuestas a construir con otros y otras.

Pero no ha ocurrido, como en otros partidos, donde todo mundo sabe que alguien tiene interés desde hace meses y luego ya sale la precandidatura, eso no está ocurriendo en el Frente Amplio. Construiremos un acuerdo, existirá un proceso democrático de definición interna.

Pero esa ansiedad electoral no la tenemos; ahora bien, sabemos que el tiempo corre y por eso le digo que hay dos procesos; uno es de fortalecer la estructura interna, realizando la renovación de estructuras, y otro que es muy importante en el que nos encontramos, que es dialogando con gente que coincide con el Frente Amplio, pero que no es del Frente Amplio, que no está afiliada.

Diversos sectores, sectores del agro, sectores productivos, personas defensoras de derechos humanos, etc. Con todos estos sectores estamos dialogando en estos momentos para intentar construir una propuesta compartida que vaya incluso más allá de estrictamente lo que es el Frente Amplio, sino que podamos coincidir con todos ellos y ellas.

Eso nos parece más importante de cara al proceso electoral que la mera lucha de cualquier interés personal. Yo creo que eso más bien puede desfavorecer a cualquier fuerza política y creo que le está ocurriendo a algunas, que puede generar unas disputas que más obedecen al interés de algún señor en preciso que a la intención de construir en conjunto cómo debería ser un partido político, que está más allá de las personas, del rostro, del nombre, del apellido de algún señor.

Entonces sí, el tiempo apremia, estamos en estos dos procesos de manera muy intensa y más bien hacemos una invitación: hay muchísimas personas que coinciden con el Frente Amplio y que les invitamos a sumarse al partido para que puedan ser partícipes también de todo este proceso de elección interna.

Porque nuestras candidaturas no las elige a dedo nadie, las eligen las personas afiliadas. Hay un proceso democrático interno, no es que exista una cúpula que define que tales van a ser los candidatos, sino que absolutamente toda la afiliación del Frente Amplio participa en sus cantones, luego deciden allí quiénes van a representar en las provincias, en una asamblea nacional, en un proceso donde cada persona afiliada puede participar del proceso de toma de decisiones.

¿Lo de las alianzas o coaliciones, que ya se ha dicho, es algo que se discuta incluso para pensar en ir como un bloque de partidos hacia las elecciones?

Sí, no podemos decir que haya nada terminado, hay un proceso de diálogo con diferentes sectores, incluso más allá de partidos políticos, como le digo, movimientos sociales, sectores productivos, etc.

Pero sí, hay una decisión que tomó el partido en el Congreso Ideológico, que es el máximo órgano de orientación política que tiene un partido político serio, que no sea un taxi, y allí nosotros tomamos una decisión, que era establecer una ruta de política de alianzas. A partir de eso es que hemos definido la creación de diálogos con diferentes sectores, diálogos preliminares, para ver si efectivamente comprendemos de la misma manera el problema nacional que enfrentamos y las posibles soluciones, y nos encontramos en ese proceso con absoluta seriedad.

Realmente, el Frente Amplio tomó una decisión al más alto nivel de intentar construir una alianza, jurídicamente, como se denomine, porque existen alianzas, coaliciones... Que nos permita conjuntar a muchísimas personas que sean del Frente Amplio o no, con las que podamos coincidir. Este partido entiende que los mayores avances sociales de este país se construyeron a través de alianzas.

La Caja Costarricense de Seguro Social, el Código de Trabajo, las Garantías Sociales en la Constitución Política no las construyó una sola fuerza política, sino que se construyó a través de acuerdos entre diferentes actores que no coincidían en todo, pero sí que podían coincidir en un programa mínimo, y entonces entendemos que así como la izquierda en ese momento fue partícipe de esos acuerdos, la izquierda en este momento debería ser partícipe de la construcción de estos acuerdos, más aún cuando nos enfrentamos a un Gobierno que tiene claros tintes autoritarios antidemocráticos y entendemos que es una responsabilidad nuestra abrir las puertas e intentar construir con otros y otras.

¿Pero incluso poniéndose por detrás el Frente Amplio? En el sentido de que pudieran aliarse o incluso transformarse en otra divisa para disputar la elección.

Eso no está decidido, lo que sí está decidido es que poniendo por delante un programa mínimo.

Lo que nos interesa es decir si en estas 10 cosas estamos de acuerdo todos estos sectores, y el Frente Amplio puede estar de acuerdo con esas 10 cosas aunque tenemos diferencias en otros asuntos, eso seguirá en discusión, pero vamos a ir adelante con esos 10 temas, 10 propuestas, 10 políticas públicas donde el país pueda avanzar sobre eso estamos de acuerdo.

Qué posición ocupemos, pues ya se verá en el camino, pero lo que nos parece prioritario es tener un programa que podamos compartir, entre muchos sectores, y esa sí es una decisión tomada por el partido, intentar construir. Ya no depende únicamente de una fuerza política lograr construir una convergencia de esta naturaleza, pero bueno, estamos en el proceso de intentarlo.

Hay un rumor, que por eso le pregunto a usted como involucrado directo, que se señala que hay dos corrientes dentro del partido: una joven, de la que usted es parte, y otra tradicional, y que no están convergiendo, por ejemplo, en cuál podría ser la ruta para el 2026. ¿Existe de verdad esa disputa sobre si, por ejemplo, debería ser un José María Villalta nuevamente la cara del partido, o si ya debería hacerse a un lado y darle espacio, perfectamente, a uno de los diputados jóvenes?

No, esa disputa no existe, de hecho me vengo a enterar que se rumora eso. Pero realmente nosotros, por ejemplo como fracción, tenemos un contacto constante con José María Villalta. Con José María trabajamos todos los días, todos los lunes nos vemos como fracción con José María, porque ocupa un liderazgo evidente en el partido, porque ha sido el mejor diputado de la República cada vez que ha sido diputado, y porque, evidentemente, tener a un asesor de ese nivel es más que bueno para una fracción como la nuestra.

Y respetamos muchísimo al compañero, no existe ningún tipo de disputa, ningún tipo de disputa entre tendencias. Lo que sí ocurre en el Frente Amplio es que la naturaleza propia de un partido que busca conjuntar a muchísimas visiones de izquierdas, es que claro que hay discusiones, pero no son discusiones marcadas por lo etario, los de más edad y los de menos edad, es mucho más complejo que eso, hay visiones distintas que terminamos conjuntando en un núcleo de cosas en las cuales cada frenteamplista logra ponerse acuerdo, pero luego en lo demás hay bastantes diferencias.

Pero respecto a las candidaturas, realmente, no hay disputa polarizada en absolutamente nada, sino que lo que hemos llevado adelante es una discusión respecto a qué pueda ser óptimo dada la coyuntura nacional, entendiendo los peligros que enfrenta el país. Yo creo que son temas absolutamente serios: enfrentar a un gobierno autoritario, hemos entendido que la responsabilidad del Frente Amplio es abrir las puertas, intentar construir con otros y otras en un programa mínimo, pero la disputa interna, como le digo, me vengo a enterar de que existe ese rumor.

En buena hora podemos aclararlo, no existe ningún tipo de disputa. José María Villalta trabaja con la fracción, joven, hombro a hombro, a diario, lo respetamos mucho, a diferencia de lo que puede ocurrir en otros partidos, no es que nos tire línea, es una voz autorizada por su propio trabajo, por su legitimidad, por un historial ético absolutamente limpio, que por tanto le escuchamos con atención y a veces podemos tener diálogos con él y está cerquísima la fracción, no es que exista ninguna distancia.

¿Ni hay tampoco esa discusión que hoy se estila en partidos como el PLN o el PUSC sobre la urgencia de caras nuevas?

No, no existe esa discusión porque el Frente Amplio ya tiene caras nuevas, creo que esta fracción se ha ganado un espacio a partir de su trabajo, entendemos que la ciudadanía puede estar de acuerdo con nuestras posturas y otras personas en desacuerdo y en buena hora, así funciona la democracia.

Pero digo caras nuevas para el 2026, para esa nómina presidencial con la que ustedes van a pelear esa elección.

Sí, esa discusión y esa disputa no existe, más aún porque hay una diferencia: en otros partidos políticos tienen que discutir la necesidad de caras nuevas porque sus caras anteriores están manchadas, están manchadas por escándalos de corrupción, por políticas públicas que le han hecho daño a la gente, en el caso de José María Villalta no existe una sola mancha, ni una que le puedan señalar, entonces esa discusión no puede existir en nuestro caso.

Más bien, José María Villalta es una figura con una preponderancia en la discusión pública porque ha demostrado con sus actos limpieza absoluta en su historial, inteligencia, conocimiento del Estado; entonces, ¿por qué tendría el Frente Amplio que buscaba reemplazar a una figura con ese nivel, con esa estatura ética?

Lo que ocurre en otros partidos no es un asunto de las edades, es que sus figuras de antaño están muy manchadas.

¿Pero si fuera para lograr un resultado diferente? ¿Lograr eso que no se ha podido con la figura de don José María por las razones que sean?

Como le digo, el Frente Amplio lo que hará es un análisis de las condiciones, los candidatos y observar cuál es la persona indicada, no porque exista un deseo personalísimo de ese individuo, sino porque es la persona indicada para llevar adelante un conjunto de propuestas. Y ya veremos cuál sea el compañero o la compañera, pero esa disputa, dichosamente, como secretario general se lo digo, esa disputa no existe.

En el partido tenemos discusiones de orden político-estratégico, pero no discusiones de orden de intereses personales. Y eso, siendo uno del secretario del partido, se agradece mucho. Se agradece un mejor ambiente, porque lo que observo en otros partidos políticos es que sí, que existe una carrera muy apurada por los intereses de figuras que quieren ser sí o sí el candidato y que entonces uno lo que se pregunta es ¿Por qué quiere ser candidato? ¿Cuáles son sus propuestas? ¿Cuáles son sus ideas? Pues su interés es lo que lo mueve.

Y en ese momento nos encontramos, yo creo que el Frente Amplio ha demostrado en estos años varias cosas: una fuerza política sin mancha de corrupción; otra, que efectivamente existía la duda de si el Frente Amplio podía tener otras figuras más allá de José María Villalta o de Patricia Mora, y al día de hoy creo que la ciudadanía puede reconocer en esta fracción, más allá de las diferentes políticas, que pueden tener con nosotros un grupo de personas con conocimiento de lo público, con conocimiento del funcionamiento del Estado, con capacidad de discusión, con estudio además de la situación nacional, y creo que también eso favorecerá, porque ciertamente Villalta sigue siendo importantísimo para el partido al igual que Patricia Mora. Son figuras con mucha relevancia y al mismo tiempo se vienen a sumar nuevas caras que han demostrado ganarse con mucho trabajo espacios, como toda la fracción.

Entonces, creo que también hemos superado aquel temor que existía de si el Frente Amplio solo es Villalta, el Frente Amplio es Villalta y hay mucha otra gente con ese nivel que da cuenta de que hay capacidad para gobernar este país y que además no solo capacidad de gobernar por parte del propio partido Frente Amplio, sino apertura para construir con otros sectores.

El Frente Amplio espera acabar con la renovación de estructuras el antes del 31 de julio, mientras que la definición de candidaturas esperará hasta mediados de setiembre.