Hacienda presentó denuncia penal por irregularidades en torno al caso “Cochinilla”

El Ministerio de Hacienda presentó una denuncia penal vinculada al caso “Cochinilla” por presuntas irregularidades dentro de esa cartera.



El hecho fue dado a conocer este jueves por el ministro Elian Villegas ante los diputados que llevan a cabo la investigación legislativa del sonado escándalo de corrupción con contratos de obra vial pública.

“¿Eso quiere decir que sí encontraron irregularidades?”, cuestionó el frenteamplista

Al menos la auditoría interna encontró que había elementos para esa denuncia.

Villegas se negó a ofrecer mayores detalles sobre la denuncia precisamente por resguardo al proceso judicial y la privacidad de este.

Este medio consultó al Ministerio Público sobre el caso y se está a la espera de esa respuesta.

En contra

Además de esa denuncia, la comparecencia de Elian Villegas dejó sobre la mesa otros dos datos relevantes: el primero que él trabajo durante 10 años para la empresa H. Solís (imputada en el caso Cochinilla) y que incluso llegó a ser apoderado legal de esta en dos oportunidades; el segundo que Hacienda nunca apoyó la presentación de la polémica moción para trasladar ₡22.500 millones al Conavi en el segundo presupuesto extraordinario de 2020, dinero que precisamente era para pagar facturas de H. Solís.

En el primer punto Villegas insistió que nunca, desde que es ministro, ha conversado con Mélida Solís (dueña de H. Solís) o ha tenido contacto alguno con ella, pese a que en el expediente judicial la empresaria menciona la intención de conversar con él.

“Mientras he sido ministro de Hacienda no he tenido ningún tipo de conversación o acercamiento con Mélida Solís, ni he intervenido por el flujo de caja de absolutamente ninguna empresa”, dijo.