Hacienda prepara proyecto para vender el BCR sin necesidad de 38 votos

El Ministerio de Hacienda trabaja en la elaboración de un proyecto que permitiría la venta del Banco de Costa Rica (BCR) sin requerir los 38 votos necesarios en la Asamblea Legislativa.

El ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, confirmó que el gobierno de Laura Fernández mantiene viva la propuesta de poner a la venta el conglomerado bancario estatal. Según explicó, desde su cartera se avanza en un plan que aún no ha sido presentado al Congreso, pero que buscaría evitar la dependencia de los votos de la oposición.

Chaves no detalló cuál sería el mecanismo para evadir el requisito de mayoría calificada, aunque recordó que en agosto de 2022 la administración Chaves Robles ya había presentado un proyecto similar que no prosperó.

Durante la campaña electoral, la actual presidenta de la República se comprometió a concretar la venta del BCR, asegurando que los servicios que hoy brinda la entidad podrían ser asumidos por otro banco nacional.

La propuesta genera expectativa en el ámbito político y económico, pues la venta del BCR implicaría una de las decisiones más relevantes en materia financiera de los últimos años.