Hacienda es deficiente para cobrar impuestos, dice Contraloría

El Ministerio de Hacienda es deficiente para cobrar impuestos. Así lo señaló, este lunes, la Contraloría General de la República (CGR) en un informe que analizó la gestión cobratoria de la Dirección General de Tributación (DGT).

Entre los datos más relevantes, el ente contralor precisó que para abril pasado la cartera de morosidad alcanzó los ₡590 mil millones, de los cuales ₡263 mil millones estaban en cobro administrativo.

En 2024, el monto de morosidad en cobro administrativo aumentó un 73% y solo se recuperó un 20%.

“La gestión de cobro administrativo de la Dirección General de Tributación no cumple en aspectos significativos del marco normativo y técnico aplicable debido a una deficiente planificación estratégica, táctica y operativa, deficiente ejecución de las acciones de cobro y gestión de riesgos y una rendición de cuentas parcial e imprecisa”, critica el informe.

“Particularmente, la DGT ha operado sin un Plan Estratégico en 2024 y 2025 y sin el Plan Operativo Anual 2025 (POA). Al respecto, no se evidencia cómo los indicadores y metas definidas en el Plan Estratégico (PE) 2019-2023 de la Dirección, el cual fue se oficializó en diciembre de 2019, contribuyeron de forma directa con las prioridades establecidas en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2023 del Ministerio de Hacienda”, añadió.

El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, avaló las cifras presentadas por la Contraloría en ese informe, pero cuestionó el momento en que llega ese informe.

“A mí me hace mucha gracia porque la gente que no hace nada critica mucho y desde el punto de vista práctico el Ministerio de Hacienda, antes de que este Gobierno asumiera, no gestionaba la cartera morosa.