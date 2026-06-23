Hacienda defiende emisión de eurobonos: “Es como usar una tarjeta de crédito más barata”

El Ministerio de Hacienda defendió este martes el proyecto que le permitiría al Gobierno la emisión de $13.500 millones en bonos de deuda, popularmente conocidos como eurobonos.

En audiencia ante la Comisión de Asuntos Hacendarios, encargada del dictamen de ese expediente de ley, el viceministro de Egresos, Luis Molina, insistió en que esos recursos le permitirán al país pagar sus obligaciones de deuda con mejores condiciones que los recursos que pueden captar en el mercado interno.

La intención del Ejecutivo es que esas emisiones se extiendan hasta el 2034, de manera que financien necesidades de esta y la futura administración.

“Es un proyecto que estaría trascendiendo tres administraciones porque esto es una política de Estado, no depende de un Gobierno”, dijo Molina en relación a que la propuesta se presentó, originalmente, en el Gobierno de Rodrigo Chaves.

En su defensa, el viceministro aseguró que el proyecto no genera nuevo endeudamiento, pues se utilizaría para pagar el existente. También negó que esos recursos puedan incidir en el tipo de cambio del dólar, pues todo se utilizará para pagar deuda externa que está fuera del país.

"Los eurobonos no son más deuda, porque son sustitución de la deuda que ya se aprobó. Es como usar una tarjeta de crédito más barata.

“Estos son dineros que no se quedarían en la economía costarricense, no van a contribuir a la apreciación del tipo de cambio como algunos malintencionadamente han estado mencionando”, aseveró.

Pese a esto, los diputados de oposición expresaron sus dudas por el aumento en la deuda externa del país y también por los análisis que respaldan esas emisiones a un plazo tan largo.

“Nueve años es bastante tiempo y eso puede cambiar y me causa mucha preocupación, porque hoy la deuda sería una y si el dólar aumenta sería otra”, cuestionó la liberacionista Diana Murillo.

Molina reconoció que ese es un riesgo y, además, que las proyecciones de Hacienda apuntan a un crecimiento en la relación deuda/PIB, provocado, según defendió, por la caída en los ingresos fiscales.

De hecho, la Contraloría advirtió que la proyección apunta a que el país llegaría al 70% de deuda.

"Los ingresos tributarios están cayendo y eso es lo que está justificando el mayor endeudamiento, que hay ingresos menores, pero esa proyección supone que no hay un cambio general de la deuda, que es lo que buscamos con los eurobonos.

“El otro tema es que esa deuda hay que pagarla con o sin eurobonos, eso es lo más importante; si la tendencia es creciente, eso va a haber que pagarlo”, sentenció.

El proyecto seguirá en análisis de la comisión antes de emitir un dictamen y pasar al Plenario Legislativo para su votación final.