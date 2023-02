Hacienda critica propuesta para liberar a asociaciones de desarrollo de declarar el IVA

“En las exoneraciones, el hecho generador se materializa, entonces hay una compra y ahí se debería pagar el IVA; sin embargo, al exonerarse se establece un mecanismo por el cual usted no lo paga; por el contrario, una no sujeción lo que hace es eliminar el pago del impuesto, entonces ya no va a haber ninguna posibilidad de saber lo que esa persona compró o si debió haber pagado algo los que vendieron a ellos, porque se borra la trazabilidad del impuesto”, cuestionó el jerarca.