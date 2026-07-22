Hacienda busca impedir que empresas que presenten facturas falsas emitan nuevos comprobantes

El Ministerio de Hacienda presentará un proyecto para impedir que empresas que evadan impuestos mediante la presentación de facturas falsas puedan seguir emitiendo comprobantes electrónicos.

Así lo anunció este miércoles el viceministro de Hacienda, Víctor Carvajal, en medio de la conferencia de prensa semanal de la presidenta Laura Fernández.

"Estamos presentando un proyecto de ley para sancionar con más firmeza el uso de facturas falsas y también poder, a nivel administrativo, suspender la posibilidad de que el contribuyente continúe emitiendo facturas falsas", dijo el jerarca.

Se trata, según el ministerio, de combatir empresas "de papel" que se dedican a vender "esquemas de evasión" para otros contribuyentes, incluidos comprobantes falsos que son utilizados para probar gastos inexistentes ante el fisco.

A manera de ejemplo, Hacienda dijo que detectaron el caso de una empresa que intentó reducir ₡41 millones en impuestos mediante esos comprobantes falsos.

Por esta misma razón, el viceministro adelantó que este jueves presentarán "las primeras" 10 denuncias penales contra contribuyentes que presentaron facturas de ese tipo.

Además, aseguró que hay otros 400 casos en investigación.

Más propuestas

Carvajal aseguró que ese proyecto es parte de un plan de 24 acciones para combatir la evasión, atacar el contrabando y mejorar los ingresos tributarios.

Si bien no precisó el detalle de ese plan, sí dio algunas luces sobre parte de esas propuestas.

Proyectos para simplificar el sistema tributario, darle más agilidad a la administración y poder establecer sanciones contra aquellos que evaden al fisco indiscriminadamente.

Proyecto para perseguir las transacciones comerciales por SINPE Móvil: "Darle herramientas al Ministerio de Hacienda para detectar este comportamiento".

Proyecto de ley para mejorar el sistema de cobro y permitirle a la administración tributaria "ejecutar y hacer efectivos el cobro de los impuestos que ya han pasado por todas las fases recursivas".

Proyectos de ley para "eliminar la impunidad" en las infracciones en materia aduanera.

Proyecto para regular las exoneraciones y establecer un marco sancionatorio contra el abuso de estas.

Retenes permanentes en carreteras e inspecciones en comercios, supermercados y outlets.

Proyecto para modificar leyes que "estimulan el contrabando". En particular, el viceministro habló de los impuestos que hoy pagan los cigarrillos, aunque no precisó cuál sería la medida. ​

Este medio mantiene una consulta en el Ministerio de Hacienda para que se detallen las acciones anunciadas hoy por el Ejecutivo.