Gustavo Rojas: “Si en determinado momento ustedes huelen que hubo chorizo, aquí estoy para que me detengan”

8 de abril de 2024

La noche de este lunes se desarrolló la audiencia de la Comisión especial de la provincia de Heredia en la Asamblea Legislativa donde los diputados preguntaron a los representantes de la Fundación Conservatorio Castella sobre la venta del teatro Arnoldo Herrera, ubicado en La Sabana, y a la ministra de Educación Anna Katharina Muller, por la administración y mantenimiento del Colegio Castella.

La diputada Kattia Rivera le increpó a Gustavo Rojas Antillón, presidente de la Fundación, que esta estuvo inactiva un tiempo, y que luego volvió a estar activa en diciembre del 2020, fecha cuando Rojas asumió la presidencia.

Además, le hizo ver que cuando fue presidente del SINART, lo intentó vender y no lo logró, “ahora usted intenta vender el teatro Castella y, a como todos percibimos, busca hacer lo mismo con los terrenos del colegio”, dijo la diputada, quien además le preguntó, “¿Dónde está el dinero adquirido por la Fundación?”.

Rojas se defendió diciendo que la Fundación nunca ha estado inactiva, y que el dinero está esperando para ser invertido en los estudiantes.

“Primero que nada la fundación nunca ha estado inactiva, una cosa es que hayan muerto algunos funcionarios como mi padre, pero que quede claro nunca ha estado inactiva, ha estado en determinados periodos de tiempo acéfalo. “Sobre el dinero no son solo 82 millones, hay muchos millones más, el ICE pagó 82 millones en virtud de una expropiación, todo eso está depositado en la cuenta de la Fundación completo, y no solo eso, porque el dinero había generado por 14 años bastantes intereses, y todos, hasta el último colón está depositado en la cuenta de la Fundación”, dijo.

Sobre la pregunta de ¿Por qué no realizan inversión en el centro educativo? Rojas explicó ellos no pueden invertir todavía por un decreto en el año 2001, el cual consideran ilegal e inconstitucional donde se les mandó a sacar con la Policía de las instalaciones del Colegio, y que, desde entonces, durante 23 años la Fundación ha intentado eliminar el decreto, además explicaron que fue hasta el año 2023 que tuvieron acceso a ese dinero.

El diputado Johnatan Jesús Acuña Soto, del Partido Frente Amplio, le cuestionó por qué tomaron la decisión de vender el teatro sin consultar a los estudiantes y padres de familia.

“Asumo la responsabilidad de no haber hecho una encuesta donde no se incluyó a los estudiantes, padres de familia, docentes y medio Costa Rica. Pero la realidad supera cualquier discurso aquí, la realidad es que hay un teatro que no tiene las condiciones necesarias para funcionar y servirle a estos jóvenes que están ahí sentados esperando que acá haya soluciones y esta fundación está dándoles soluciones, estamos hablando que acá hay 3 millones y medio de dólares listos para ser invertidos en un teatro funcional, en un aula magna allá en Barreal de Heredia.

“Durante 23 años hemos buscado que el indolente estado costarricense haga algo por esa institución que viene a defender estos jóvenes, en 23 años que el Estado asumió la administración del Castella, estos muchachos no han visto respuesta del Estado, ellos en este momento están esperando que un estado indolente e inoperante reconstruya el colegio y el teatro. El MEP tiene no sé cuántos centros educativos con órdenes de cierre por sus condiciones”, afirmó el actor.

Los legisladores también le preguntaron la Fundación Conservatorio Catella cuál es objetivo que buscan con el Colegio, a lo que dijeron que “la única intención es establecer una alianza público-privada con el Ministerio que le permita a la Fundación aportar los fondos y recursos que tiene y volver al modo administración que, aunque lo nieguen, tuvo el Conservatorio Castella durante 50 años, no es verdad que era un colegio administrado por el MEP”.

“A partir del decreto del año 2001, fue que el Estado asume el control de las propiedades de la administración, desde entonces hemos visto un absoluto deterioro de lo que don Arnoldo Herrera soñó, y que, si seguimos en manos de un estado indolente, lo único que vamos a recoger dentro de cinco o 10 años, son los despojos de lo que hoy defienden con tanto ahínco.

“Los mismos de la Fundación amamos en Conservatorio Castella, y la posición en la que nos encontramos no es fácil, no es simple, ponerle el pecho a una situación donde invito a los señores diputados a ver las cuentas que manejamos nosotros, yo las puse al servicio de don Ariel el día que me reuní con él”, expresaron.

Rojas dijo a los diputados que las cuentas están al servicio de ellos y pidió que las analicen y si hay corrupción o robo, que se pone a disposición de las autoridades para ser detenido.

“Ustedes, analicen, si en algún determinado momento ustedes huelen que aquí hubo algún chorizo, aquí estoy yo para que me detengan, pero aquí no ha habido chorizo, aquí el único interés que tiene esta Fundación es sacar adelante un colegio que se está destrozando cada día. “Queremos darle un brazo ejecutor al Estado para que pueda sacar adelante esta institución, porque con la burocracia estatal lo único que van a tener estos muchachos es un verdadero deterioro infraestructural”, concluyó.

Por su parte, la ministra del Ministerio de Educación Pública, Anna Katharina Muller, también fue llamada a comparecer y explicó que no es posible hacer una alianza público-privada, debido a que se trata de un colegio público.

“Para que se haga una alianza público-privada tiene que haber algo público y algo privado, y, en este caso, no hay nada privado, y nosotros no vamos a cambiar esa condición. Por lo tanto, no puede haber una coadministración, porque en el sector público manejan las juntas”, explicó.

Muller también se defendió afirmando que, durante el presente curso lectivo, el MEP no ha dejado de dar atención al Castella “en lo que ha podido dar atención”.

Pero aclaró que no pueden hacer mejoras de infraestructura, ya que el terreno no es del Estado y que la única forma sería que la Fundación done los terrenos al Estado, pero que, debido a la negativa, están valorando comprar otros terrenos para construir un nuevo centro educativo artístico.

La ministra también aclaró que la venta del teatro no se ha podido concretar porque el Ministerio Público dijo que era un bien público, contrario a lo que informó la Fundación Castella.

Comparecencia completa: