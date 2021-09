Gritos, insultos y ataques a la inteligencia: así marcha comisión que investiga penetración narco

La comisión que investiga la posible penetración del narcotráfico en la Zona Sur y otras esferas públicas sigue consumiendo sesiones entre gritos e insultos por la pertinencia o no de continuar con ese órgano legislativo.



Esta mañana el detonante de la discusión fue la moción que Floria Segreda presentó para desconvocar de la lista de comparecientes a cuatro de los cinco alcaldes llamados y dejar solo a Carlos Viales, del cantón de Corredores.

La intención, según Segreda, es empezar a encausar la discusión hacia su objetivo real, pues hasta ahora todos los comparecientes han negado cualquier conocimiento o relación con Luis Cartín Herrera y los otros dos sospechosos de narcotráfico.

El verdiblanco Jorge Fonseca aseguró hoy que el órgano legislativo no va para ninguna parte ni está arrojando ningún resultado.

Esa moción, aprobada por mayoría, no cayó bien en el oficialista Luis Ramón Carranza, que acusó a sus compañeros de defender intereses políticos para presentar y aprobar este tipo de propuestas.

“Si ustedes quieren cerramos esta comisión y damos un mensaje de que ustedes no quieren investigar nada, es mejor que yo les pueda decir al país que mis compañeros creen que no pasa nada con el narcotráfico en la Zona Sur y dejamos esto cerrado”, dijo Carranza.

Sus palabras no cayeron bien en el independiente Erick Rodríguez, que en reiteradas ocasiones lo ha acusado de hacer un “show político” en la comisión y que esta vez le recriminó como él y su fracción le rindieron pleitesía a la exvicepresidenta Ana Elena Chacón hace una semana.

“Esta comisión ha sido una comisión con fines politequeros, por eso cuando llegó Ana Elena Chacón viene toda la comisión a decirle que es un honor tenerla aquí y que por favor nos cuente cómo atacó la pobreza, no me vengan con cuentos”, dijo Rodríguez poco antes de llamar a Carranza “charlatán”.

El oficialista respondió diciéndole que el único aporte suyo en la comisión había sido gritar y que no conectaba la lengua con el cerebro, a lo que Rodríguez le respondió que él era economista y abogado y no solo un periodista como Carranza.

Ese último comentario originó una nueva condena por parte de Otto Roberto Vargas (Republicano Social Cristiano), quien ya había pedido mesura a sus compañeros y que esta vez solicitó ser excluido de la comisión.

“Compañeros nos estamos pasando, yo la verdad no sé si podré salirme de esta comisión ahora que ya acepté el cargo, pero esta comisión se ha vuelto una guerra personal entre fracciones, no es lo que se esperaba… Se ofende un gremio de profesionales sin querer porque para mí es honroso cualquier profesión.

“Esta comisión perdió el norte. A mí me da pena estar aquí, tenemos que hacer una encerrona a ver cómo arreglamos esto o si no a mí me gustaría irme”, dijo.