Gritos, apagones y golpes: los momentos que marcaron la Asamblea Legislativa 2022-2026

Comparecencias históricas, polémicas y episodios insólitos marcaron el paso de la Asamblea Legislativa saliente, en un periodo que dejó escenas que pocos anticipaban (ver video adjunto de Telenoticias).

Entre 2022 y 2026, el Congreso fue escenario de momentos que oscilaron entre lo histórico, lo irreverente y lo inesperado.

Uno de esos hechos ocurrió el 3 de julio de 2023, cuando un hombre en la barra del público se quitó la camisa y comenzó a gritar insultos contra los diputados. La situación obligó a suspender la discusión sobre las jornadas 4x3 durante varios minutos, mientras personal de seguridad lo retiraba del recinto. Posteriormente, fue detenido por la Fuerza Pública. El sujeto, de apellidos Morales Salazar y vecino de Tibás, estuvo cerca de enfrentar un juicio, pero tras disculparse logró conciliar con los legisladores.

Gritos de un lado a otro

El 26 de febrero de 2024, un breve apagón interrumpió al diputado David Segura. Durante algunos segundos, el plenario quedó a oscuras. El diputado, quien tenía la palabra, recriminó contra la bancada de Liberación Nacional. Esto provocó que diputados liberacionistas se levantaran desde sus curules para reclamarle, señalándolo y gritándole desde el otro lado del recinto.

Un presidente defendiendo su inmunidad

El 22 de agosto de 2025 se registró un hecho sin precedentes: por primera vez en la historia, un presidente de la República compareció ante una comisión legislativa para defender su inmunidad.

Rodrigo Chaves enfrentaba una acusación del Ministerio Público por presunta concusión, motivo por el cual se tramitó una solicitud de desafuero para continuar con la investigación.

Pero fueron dos veces. Meses después, el 14 de noviembre, el Tribunal Supremo de Elecciones presentó una nueva solicitud para levantar la inmunidad de Chaves por supuesta beligerancia política. Ambos procesos fueron rechazados.

Golpes contra un ciudadano

El 4 de octubre de 2025, trascendieron videos en los que se observa al diputado oficialista Alexander Barrantes involucrado en una pelea, tras un choque vehicular dentro de un parqueo en San José.

Barrantes lanzó golpes en varias ocasiones contra el otro conductor.





Casado sin arroz





Pocos días después, el 28 de octubre, un grupo de agricultores llegó a las afueras del Congreso para repartir casado “sin arroz”. La acción fue una forma de protesta contra la denominada “Ruta del arroz” y en rechazo a diputados que se oponían al proyecto para crear el Fondo de Competitividad y Auxilio Arrocero (Fonarroz).

Estos son varios de los episodios que dejó la Asamblea Legislativa saliente. Algunos marcaron precedentes en la historia política del país; otros, se limitaron a generar polémica.