Golpe al sicariato: Congreso aprueba penas de hasta 40 años de cárcel
Luego de meses de intensa discusión, la iniciativa fue votada en segundo y definitivo debate.
El Plenario Legislativo aprobó este lunes, en segundo y definitivo debate, el expediente 24.047, conocido como Ley Contra el Sicariato, que establece castigos de hasta 40 años de cárcel a quienes maten a una persona por encargo.
Se trata de una reforma al Código Penal impulsada por el diputado de Nueva República David Segura, la cual adiciona un artículo 112 bis que establece penas de entre 25 y 40 años de prisión para quien, como parte de una organización criminal, cause la muerte de otra persona por encargo, acuerdo o pago.
Actualmente, esos crímenes se castigan como homicidio calificado, con penas máximas de 35 años.
Además, el proyecto aprobado incorpora el artículo 280 bis, que sanciona con penas de entre 3 y 5 años de prisión a quien ofrezca, solicite o promueva públicamente servicios de sicariato, incluyendo la preparación o entrenamiento para cometer estos asesinatos.
“Mientras algunos priorizan excesivamente los derechos del criminal, Nueva República decidió ponerse del lado de las familias que hoy viven con miedo”, celebró el líder de Nueva República, Fabricio Alvarado.
El proyecto, que se aprobó con el respaldo de 42 legisladores, se votó luego de meses de intenso debate.
De hecho, la propuesta se había votado por primera vez en setiembre pasado, pero se retrotrajo posteriormente para realizar nuevos cambios.
En noviembre volvió a votarse en primer debate y luego un grupo de diputados, en su mayoría de Liberación Nacional y el Frente Amplio, firmaron una consulta de constitucionalidad que finalmente la Sala IV declaró inevacuable, al precisar que no cumplía con los requisitos mínimos de argumentación para poder ser analizada.