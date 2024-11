Gobierno y Poder Judicial chocan ahora por resolución de juez sobre pulpería en cárcel de Limón

El Gobierno de Rodrigo Chaves y el Poder Judicial volvieron a chocar, este miércoles, en medio de la conferencia semanal del Ejecutivo, pero ahora por la resolución de un juez de ejecución de la pena en Limón.

En ese espacio, Chaves y el ministro de Justicia, Gerald Campos, arremetieron contra la resolución que tomó el juez Wilbert Granados Monge de anular la circular que las autoridades de Justicia giraron en la cárcel de esa provincia, en la que se regulaba la operación de los llamados “comisariatos”, pulperías que operan dentro de las prisiones y que son operadas por los propios privados de libertad.

El jerarca y el mandatario fueron más allá y cuestionaron la probidad del juez y esa decisión, y aseguraron que, por ello, ya lo denunciaron ante el Ministerio Público y la propia Inspección Judicial.

“Señor juez, usted nos amenazó con abrirnos un expediente penal por desobediencia si no cumplimos; no no, ayer a usted lo denunciamos por abuso de autoridad ante el Ministerio Público y ya la denuncia está presentada.

El ministro también criticó que no se les dio audiencia para justificar esa directriz.

​Diferente

Al respecto, el Poder Judicial, mediante su oficina de comunicación, indicó que consultó a la Inspección Judicial y que, hasta este miércoles, esa denuncia no había ingresado.

También afirmó que, previo a resolver, el juzgado confirió la audiencia que dispone la ley al Ministerio Público y este órgano no se opuso.

Pero, además, insistió en que la resolución se apegó al derecho.

El Poder Judicial cuestionó, además, que la circular prohibió la comercialización de esos productos dentro del centro penitenciario, pero no su circulación o ingreso.

“De acuerdo con lo resuelto, estas restricciones impuestas por la circular resultan desproporcionadas y no están fundamentadas, ya que no son congruentes, debido a que, por un lado, limita la comercialización dentro del centro penal de varios productos, y, por otro lado, no prohíbe el ingreso, ni la tenencia de los mismos por parte de la población privada de libertad, situación que podría generar a futuro un tipo de comercio, entre los privados de libertad, ya que eventualmente una parte de la población podría tener acceso a estos productos (vía encomienda o visita), y los pueden comenzar a comercializar, generando desigualdad de condiciones, especialmente para aquellas personas sentenciadas que no reciben visitas o que no cuentan con otros medios para acceder a productos que antes les eran permitidos”, dijo.

Afirmó que restringir productos como aquellos de aseo personal, higiene y medicamentos contradice el principio de igualdad ante la ley, ya que no toma en cuenta las condiciones particulares de cada centro y las necesidades básicas de los internos, como la adaptación a climas extremos, y por ende condiciona la estancia dentro del centro penal de cada persona sentenciada de manera digna.