Gobierno y oposición instalan mesa de trabajo para negociar eurobonos por $13.500 millones

Los diputados del gobierno aceptaron instalar una mesa de trabajo con la oposición para discutir el proyecto de colocación de $13.500 millones en eurobonos.

La iniciativa busca que el Ministerio de Hacienda pueda realizar nueve emisiones de $1.500 millones cada una, con el objetivo de financiar los gastos de los próximos años. A diferencia de ocasiones anteriores, esta propuesta no contempla compromisos fiscales asociados.

Ante las dudas planteadas por la oposición, los oficialistas accedieron a abrir un espacio de negociación. Este martes se realizó la primera sesión de la mesa de trabajo, en la Comisión de Asuntos Hacendarios, donde se encuentra el proyecto desde el año anterior.

El oficialismo insiste en la necesidad de concretar estas colocaciones para garantizar la estabilidad financiera del país en los próximos periodos.