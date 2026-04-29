Gobierno veta proyecto para descongelar pensiones de 30 mil educadores

El Gobierno de Rodrigo Chaves presentó este martes un veto total al expediente 24.353, que defendía el descongelamiento de 30 pensiones de educadores jubilados del Magisterio Nacional.

El veto, firmado por la ministra de la Presidencia, Laura Fernández, alegó razones de “oportunidad y conveniencia” para oponerse a la iniciativa, votada en segundo debate el pasado 14 de abril.

Entre otras, el Ejecutivo cuestionó que la propuesta "crea una obligación de gasto adicional, automática y recurrente con cargo al presupuesto nacional sin fuente de financiamiento ni previsión explícita de ajustes compensatorios".

También criticó que incrementa la rigidez presupuestaria “en un contexto normativo diseñado precisamente para la contención del gasto bajo condiciones fiscales restrictivas”, además de comprometer “la coherencia del régimen de responsabilidad fiscal y la gestión sostenible de la Hacienda Pública”.



La propuesta, presentada por el Frente Amplio, defiende la necesidad de permitir que esas 30 mil personas jubiladas reciban incrementos en sus pensiones, congeladas desde 2020 por la aplicación de la regla fiscal en el Régimen Transitorio de Reparto del Magisterio, que precisamente prohíbe aumentos cuando la relación deuda/PIB supera el 60%, como ha sucedido desde ese año.

Ahora, le corresponderá al venidero Congreso, de mayoría oficialista, conocer ese veto y valorar, o no, su resello.