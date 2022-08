Gobierno retomará fallido proyecto de “Red Educativa del Bicentenario”

El gobierno de Rodrigo Chaves retomará la llamada “Red del Bicentenario” que impulsó sin éxito la administración de Carlos Alvarado.

Ese plan, que fue presentado desde 2018, buscaba conectar los 4.659 centros educativos públicos del país con una única red de banda ancha.

“En cuatro años el proyecto no avanzó nada, por eso tuvimos que retomarlo”, resumió el viceministro de Educación, Leonardo Sánchez, ante los diputados.

Sánchez explicó que, contrario a la estrategia que el pasado Gobierno definió en conjunto con la Fundación Omar Dengo, la apuesta de la actual administración pasará ahora por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

“En términos de ejecución no encontramos nada, se tardaron dos años para diseñar la red, le asignaron el desarrollo a la Fundación Omar Dengo y la Contraloría fue clara en que el MEP no puede delegar funciones sustanciales y paró el proyecto, pero el MEP, ante esa noticia, no hizo nada.