Gobierno retoma discusión sobre cobro de renta al salario escolar

Por Juan José Herrera | 5 de julio de 2022, 14:59 PM

El Ministerio de Hacienda retomará la discusión sobre el cobro del impuesto de renta al salario escolar que ya había defendido, sin éxito, la administración de Carlos Alvarado.



La noticia fue confirmada a los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios por el propio ministro Nogui Acosta, quien les adelantó que en los próximos dos meses presentará a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para eliminar exoneraciones fiscales que ya no cumplan su función.

Lea también Política Diputados rechazan proyecto para gravar salario escolar, pero dan luz verde al de casas de lujo La Comisión de Asuntos Jurídicos le asestó el primer golpe a la agenda de proyectos negociada con el FMI, en medio del acuerdo de financiamiento por $1.778 millones.

Si bien en ese órgano no precisó cuántas ni cuáles serían esas exoneraciones, el jerarca sí confirmó a este medio que en la lógica de recaudación que su cartera persigue, el salario escolar, como cualquier otro ingreso, deberá pagar impuestos.

“Hacemos una valoración de todo, si apruebo renta global dual estamos incorporando todos los ingresos de las personas, salarios, rentas de capital, rentas de capital inmobiliario y todo estaría siendo tasado, y desde ese sentido práctico es una conversación de una integralidad del marco tributario”, dijo Acosta.

Lea también Política Contraloría avala cobrar impuesto de renta al salario escolar Marta Acosta explicó que la mejor forma de hacerlo es gravarlo como un devengado mensual junto al salario.

En ese punto, el ministro explicó que están analizando el proyecto de renta global dual que se había acordado junto al Fondo Monetario Internacional (FMI) para valorar su viabilidad y determinar si se mantiene y convoca o se redacta uno nuevo.

“Estamos conversando con el FMI, precisamente para tener más claridad sobre la pertinencia de este proyecto o la necesidad de un proyecto nuevo, es una conversación en conjunto que estaríamos presentando a la Asamblea Legislativa próximamente. Estamos valorando, si hay que hacer modificaciones importantes es mejor presentar uno nuevo, si son modificaciones sencillas, podemos continuar con el actual”, añadió.

La propuesta de renta global dual actual defiende unificar en un solo impuesto el pago que deben hacer las personas con más de un ingreso, por ejemplo, asalariados que ejerzan también de manera independiente.

El proyecto actual busca, además, reducir el límite exonerado del impuesto de renta a las personas que reciban ₡683 mil mensuales, tanto para asalariados como para trabajadores independientes, cuando hoy la base parte de ₡842 mil para los primeros y ₡312 mil en los segundos.

Lea también Política Hacienda propone gravar salario escolar por separado para reducir impacto El ministerio defendió este martes ante los diputados la aprobación del proyecto que incluye este y otra serie de impuestos.

Bajo esa lógica, la pasada administración de Hacienda ya había precisado que el salario escolar debía cobrarse de manera individual y no mensual para no empujar el límite anual por encima de los valores exentos, una posición que no gustaba a la Contraloría General.

Al día de hoy, ese salario que reciben los empleados públicos no está sujeto al pago del 15% de renta que sí pagan todos los salarios ordinarios del país.

"Popurrí de impuestos"

Acosta insistió hoy a los diputados de Hacendarios que, lejos de proponer nuevos impuestos, la actual administración busca cambiar el marco en el cual se cobran los actuales, y que esa discusión sí es "razonable y pertinente".

En ese sentido, cuestionó las propuestas que emanaron desde el pasado gobierno en el marco de la negociación con el FMI, de los cuales no se aprobó ninguno.

"La propuesta de proyectos de impuestos del Gobierno anterior era un popurrí de impuestos, no reflejaba una visión integral y no es viable, por ejemplo casas de lujo tenía lógica, pero no tenía viabilidad, el impuesto a la lotería tampoco", criticó.