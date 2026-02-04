Gobierno reporta avance del 78% en “megacárcel”

El Gobierno de Rodrigo Chaves aseguró, este miércoles, que el Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO), en el que la actual administración quiere ubicar 5.100 privados de libertad de alto perfil, reporta un 78% de avance.

La noticia destaca especialmente porque apenas hace tres semanas el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, llegó al país para colocar “la primera piedra” del proyecto inspirado en el CECOT salvadoreño.

Hoy, en la conferencia de prensa semanal, las autoridades del Ejecutivo aseguraron que incluso ya hay avances en dos de los cinco módulos que integrarán el CACCO.

“Ya se está trabajando en la segunda fase: de cinco módulos de 1.020 privados cada uno, ya en uno hay un avance del 5% y en otro de 8%. Vamos rápido”, aseveró el viceministro de Justicia, Nils Ching.

Junto a ese anuncio, el Ejecutivo reportó un 25% de avance en el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (conocido como C5), el centro de tecnología y vigilancia que respaldará la labor de control de las autoridades de Seguridad.

También se informó del inicio del proceso de formación de 1.100 nuevos policías, que elevarán a 3.900 los oficiales que se han integrado al Ministerio de Seguridad a lo largo de esta administración, según precisó el ministro Mario Zamora.

Hasta ahora no se ha dado una fecha de finalización para CACCO ni para C5.

