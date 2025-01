Gobierno presenta decreto para poner topes a ganancias de medicamentos

El presidente Rodrigo Chaves anunció este miércoles, junto a los ministros de Economía, Salud y Hacienda, el cuestionado decreto para fijar un margen máximo a las ganancias por venta de medicamentos.

La propuesta, que se lanzó a consulta desde octubre pasado, establecerá topes de entre 11% y 28% para el caso de los mayoristas y de entre 25% y 43,5% para los minoristas.

Francisco Gamboa, ministro de Economía, precisó que en un análisis de su cartera se determinó que los márgenes de Costa Rica son superiores a los de una lista de 50 países evaluados.

Para lograrlo, según Nogui Acosta, se realizaron modificaciones en la factura digital (que ya están en vigencia) y que permitirán darles trazabilidad a los medicamentos, de manera que Hacienda pueda detectar los costos en los diferentes momentos del proceso de venta y, de esa manera, detectar incrementos por encima del margen.

Según Acosta, esas facturas serán obligatorias, pues de esas también dependen las reducciones de gastos a las que aplican las compañías ante la autoridad fiscal.

Cuestionamientos

El decreto, ya firmado, rechaza entonces los cuestionamientos que diferentes sectores y actores, como la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom), realizaron.

La Coprocom advirtió que esa limitante restringiría la libertad de las empresas en términos de comercialización; pero, además, podría provocar desabastecimiento de medicamentos, como ha sucedido en otros países ante anuncios similares.

“En el momento en que de alguna forma les quitemos esos márgenes (a las empresas), ya ha pasado que dicen: 'me quitan los márgenes y aquí me quedo con los medicamentos y desabastezco el mercado', pues no señor, para eso está el Ministerio de Salud.