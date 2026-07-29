Gobierno pide llamar a cuentas a cúpula del Poder Judicial por "dudas" en captura de "Diablo"

La presidenta Laura Fernández y su ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves, solicitaron este miércoles llamar a cuentas a la "cúpula del Poder Judicial" para que aclaren las "dudas" que dijeron tener sobre el operativo que permitió detener a Alejandro Arias, conocido como "Diablo", y otros dos de los criminales más buscados del país.

En medio de su conferencia de prensa semanal, Fernández le dijo a Chaves que "ya va siendo hora" de que se solicitara a los diputados del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) convocar al fiscal general Carlo Díaz y otros funcionarios que participaron en esa operación para que aclararan temas como si la detención de esas personas fue planeada o una "chiripa" o si efectivamente uno de los objetivos policiales falleció en el lugar.

"Yo tengo dudas de ese operativo, que si lo agarraron, que le dieron un balazo, que si se murió, que fue una chiripa el operativo, luego que fue coordinado con la DEA, luego que el muerto no estaba muerto, que no sale muerto en el Registro... Creo que aquí hay más preguntas que respuestas", cuestionó la mandataria.

Chaves, por su parte, aseguró que ya conversó con la fracción de gobierno en la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico, y aseguró que estos "ya están preparando la convocatoria para aclarar esos temas".

"¿Fue talento, como argumenta Carlo (Díaz), o fue una chiripa, como la secuencia de los eventos narrados por don Randall (Michael Soto, director general interino del Organismo de Investigación Judicial - OIJ) hace evidente y claro?", dijo Chaves.

El expresidente cuestionó, además, si el "aspaviento" que indicó que está teniendo el Poder Judicial con este caso responde al supuesto interés de Díaz por reelegirse como jefe del Ministerio Público, una posibilidad que tanto él como el Poder Ejecutivo adversan.