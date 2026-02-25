Gobierno pide audiencia a magistrados por recursos contra subasta de frecuencias

El Gobierno de la República solicitó una vista oral a la Sala Constitucional, relacionada con el recurso que esta estudia contra la subasta de frecuencias del espectro radioeléctrico.

La gestión la realizaron el lunes la ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, Paula Bogantes, y el presidente del Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), Carlos Watson, mediante el oficio MICITT-DM-OF-237-2026, al que Teletica.com tuvo acceso.

Ambos jerarcas hicieron ver que el tema puesto en conocimiento de los magistrados en 14 amparos tiene “una complejidad técnica y regulatoria significativa”, por una multiplicidad de aristas que convergen en el servicio de radiodifusión de acceso libre y gratuito. El propósito de la audiencia es proporcionar al Alto Tribunal elementos técnicos y regulatorios “de utilidad” para una mejor comprensión integral del proceso.

El objetivo de este espacio es que las autoridades del sector puedan “exponer de manera directa y especializada” los elementos que sustentan la decisión de convocar el concurso.

"La naturaleza del proceso impugnado involucra aspectos altamente especializados —tales como la metodología empleada para la planificación y gestión del espectro radioeléctrico, los criterios de eficiencia en su asignación, la garantía de continuidad del servicio público y la optimización del uso de un bien demanial escaso— cuya adecuada comprensión resulta determinante para el análisis de constitucionalidad. "La audiencia solicitada permitirá aportar insumos técnicos que no pueden ser plenamente desarrollados en sede escrita, facilitando a este órgano colegiado contar con mayores elementos para mejor resolver, en armonía con los principios de razonabilidad, proporcionalidad y tutela del interés público que informan la política pública en materia de radiodifusión y la tutela efectiva del derecho fundamental de acceso a las telecomunicaciones", dice la misiva.

El documento enfatiza que, dada la relevancia que tiene el asunto para el país y sus implicaciones, se requiere de información de calidad para la resolución del expediente 25-031501-0007-CO, en resguardo del interés público y del adecuado entendimiento de la política pública.

Bogantes y Watson hicieron ver que el voto en cuestión será de “importancia trascendental”, pues incide directamente en la gestión y administración del espectro radioeléctrico.

<span id="selectionBoundary_1772057287459_06657600051948698" class="rangySelectionBoundary" style="line-height:0;display:none">﻿</span>



Este medio también obtuvo copia de la respuesta dada por uno de los recurrentes en el expediente, quien solicitó que el pedido de audiencia se rechace de plano “por improcedente y extemporánea” y se acredite que los altos jueces disponen de los elementos técnicos suficientes para resolver por el fondo.



Sobre la gestión, este medio mantiene en trámite consultas ante las oficinas de prensa de la Sala Constitucional, del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), así como de la Superintendencia de Telecomunicaciones.