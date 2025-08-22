Gobierno nombra a nueva presidenta de la JPS

El Gobierno nombró a Mariela Vargas Zúñiga como la nueva presidenta de la Junta de Protección Social (JPS), esto tras la salida de Esmeralda Britton quien renunció porque participará activamente en las próximas elecciones legislativas.

La nueva presidenta es licenciada en banca y finanzas, además, en junio del año pasado fue directora de la Junta Directiva de la JPS.

También perteneció al departamento Activos y Pasivos Financieros del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y de la gestión de apoyo de la Dirección Canales Propios del ICE.