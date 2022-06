Gobierno espera lograr acuerdo con diputados, sindicatos y empresarios sobre jornadas 4x3

1 de junio de 2022, 6:48 AM

El Gobierno espera lograr un acuerdo con diputados, sindicatos y empresarios sobre el proyecto de ley de jornadas de trabajo 4x3, en un máximo de 15 días.



El proyecto de ley, que busca modificar el Código de Trabajo y actualizar las jornadas laborales, entró en una fase de negociaciones entre diferentes sectores sociales, productivos y políticos.

La propuesta convocada por el Ejecutivo permitiría establecer horarios de trabajo de hasta 12 horas diarias, de cuatro días laborados y tres libres consecutivos. Esto sin que se excedan las 48 horas semanales.

En una primera reunión convocada este martes en Casa Presidencial, el Gobierno fijó un plazo de 15 días para escuchar las inquietudes de los diferentes sectores y tratar de alcanzar un acuerdo que permita mejorar el texto del proyecto.

“Queremos construir este proyecto de una forma sólida, donde queden satisfechos todos los sectores y que sientan que pueden ser afectados o beneficiados”, agregó Martha Rodríguez, ministra de Trabajo.

En estos encuentros permitirán definir en qué actividades se podrían implementar las jornadas 4x3.

“Ahora lo que va a pasar es que las horas extras se convierten en salario ordinario, pero no se le va a rebajar ningún salario a los trabajadores, ni se pretende, como se ha tratado de decir, que el sector privado no quiere pagar extras, eso no es cierto”, comentó Enrique Egloff de la Cámara de Industrias.