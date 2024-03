Gobierno discute “impuesto ambiental” para combatir desechos no reciclables

“Yo no me permitiría un solo impuesto más para los costarricenses, no es justificado, no puede ser esa la solución (…) Vamos a cerrar La Carpio y nos vamos a quedar con un solo botadero para la GAM y eso va a ser un problema serio”, aseveró la liberal Kattia Cambronero, una de las más críticas en el tema.