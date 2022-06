Gobierno destituye a directora de infraestructura del MEP por "desorden" con órdenes sanitarias

El Gobierno anunció, esta tarde, la decisión inmediata de destituir de su cargo a Catalina Salas, hasta este martes la jefa de la Dirección de Infraestructura Educativa del MEP (DIE).



La decisión fue anunciada por la ministra de Educación, Anna Katharina Müller, y justificada por el “desorden” con las órdenes sanitarias que hoy tienen los diferentes centros educativos del país.

Según el MEP, Salas presentó se renuncia ayer para hacerla efectiva a partir del 1° de julio (viernes), pero la administración decidió cesarla de inmediato y en su lugar a Álvaro Leal Leitón, cuyo nombramiento se hizo efectivo hoy.

La jerarca reconoció que en este momento las autoridades no saben ni cuántos ni cuáles centros educativos tienen órdenes por problemas en su infraestructura, pues las listas que manejaba la DIE no coinciden con la realidad de esas escuelas y colegios.

“No hay un inventario de centros educativos que me diga cuáles tienen conectividad, cuáles tienen equipamiento, cuáles tienen capacidad de almacenamiento para alimentos, eso no hay.

“No entiendo cómo se ha estado planificando y presupuestando, no comprendo, realmente es muy triste porque los diputados me han estado llamando pidiéndome esa lista y la verdad, con toda pena, no la tengo”, dijo la jerarca.