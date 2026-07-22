Gobierno designa a Rafael Ortiz como embajador ante la OCDE

El Gobierno de la República designó a Rafael Ortiz como Embajador de Costa Rica ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con sede en París, Francia.

Ortiz actualmente es el embajador de Costa Rica ante el Reino Unido, además de que fue diputado y expresidente de la Asamblea Legislativa, con una destacada carrera en el sector privado.

El plan del Gobierno es promover políticas que fortalezcan la competitividad, la productividad, la atracción de inversión, el desarrollo del talento humano, la transformación digital, la mejora regulatoria y la eficiencia del Estado.

“El nombramiento del embajador Ortiz responde a la necesidad de contar con un liderazgo de alto nivel, con amplia experiencia en negociación, gestión pública y articulación entre el sector público y privado, capaz de fortalecer el posicionamiento internacional de Costa Rica en un contexto global cada vez más dinámico y complejo”, afirmó la ministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos.

Por su parte, Ortiz manifestó su compromiso de seguir construyendo una reputación de liderazgo y diálogo constructivo dentro de la OCDE.

“Asumo esta responsabilidad con el reto de fortalecer esa trayectoria, construir alianzas y asegurar que nuestro papel en la Organización contribuya a impulsar las reformas y políticas públicas que permitan mejorar la competitividad del país, atraer más inversión, generar empleo de calidad y crear mayores oportunidades para los costarricenses”, detalló.

Ortiz asumirá su nuevo rol a partir del 1.° de setiembre.



