Gobierno defiende acuerdo “Escudo de las Américas” pese a cuestionamientos de diputados

El acuerdo internacional conocido como “Escudo de las Américas”, firmado por el ministro de Seguridad, Mario Zamora, en Miami, ha generado reacciones divididas entre el Gobierno, juristas y diputados. El documento, promovido por la administración del presidente estadounidense Donald Trump, busca fortalecer la cooperación regional contra el narcotráfico.

La firma del compromiso, de una sola hoja, establece que Costa Rica colaborará en la lucha contra el crimen organizado en la región. Sin embargo, algunos sectores advierten riesgos para la soberanía nacional y la eventual presencia militar extranjera en el país (ver video adjunto de Telenoticias).

Zamora descartó que el acuerdo implique compromisos militares y aseguró que la cooperación se limita a donaciones de lanchas para Guardacostas y otros apoyos a las fuerzas policiales.

Juristas consultados mantienen posiciones encontradas: mientras unos señalan que el acuerdo podría ser inconstitucional y carecer de validez jurídica, otros defienden que se trata únicamente de un compromiso de cooperación no vinculante, que no permite el ingreso de tropas ni armamento militar.

En la Asamblea Legislativa, el oficialismo sostiene que el documento carece de peso vinculante, mientras que la oposición alerta que podría ser el primer paso para permitir la presencia de tropas militares en territorio costarricense.

El acuerdo fue firmado por 12 países de la región durante la cumbre del Escudo de las Américas, convocada por Donald Trump y en la que participaron mandatarios de naciones afectadas por el avance del narcotráfico.