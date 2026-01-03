Gobierno de Costa Rica llama a transición democrática y pacífica en Venezuela

El Gobierno de Costa Rica hizo un llamado "hacia una transición democrática y pacífica en Venezuela", según un comunicado de prensa que envió el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

En el texto suministrado la tarde de este sábado se desprende que el Gobierno tico "sigue con atención las acciones desplegadas por los Estados Unidos en territorio venezolano" tras la captura Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores.

"El Gobierno costarricense hace un llamado hacia una transición democrática y pacífica en Venezuela, que restaure la institucionalidad, el Estado de Derecho, y la voluntad popular expresada en las elecciones del 28 de julio de 2024", cita el boletín

En el comunicado, el ministerio indica que "Costa Rica reafirma su disposición a contribuir a una solución pacífica, sostenible basada en el Derecho Internacional y los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y la Carta Democrática de la OEA".

Horas antes, este mismo sábado, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, le había enviado un mensaje al pueblo venezolano.

"Mi gobierno declaró desde el principio que Maduro cometió fraude electoral - por ello, nunca fue un presidente legítimo y ahora debe responder por sus crímenes en Venezuela y en el extranjero.



"Que Dios bendiga al valiente pueblo venezolano y lo ayude recuperar la democracia y el estado de derecho que el depuesto dictador Maduro les robó. Celebremos esta nueva oportunidad para nuestros hermanos venezolanos", escribió el mandatario en X.