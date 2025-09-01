Gobierno de Chaves presenta su último presupuesto: crecerá un 3,1%

El gobierno de Rodrigo Chaves presentó este lunes su cuarto y último proyecto de presupuesto nacional, que financiará las obligaciones y gastos de 2026.

Se trata, como recordó hoy el ministro de Hacienda, Rudolf Lücke, de los recursos que esta administración heredará a la siguiente, luego de las elecciones de febrero próximo.

“Mucho de las decisiones que se toman a la hora de formular este presupuesto van a determinar el legado que le dejamos a una nueva administración, este presupuesto tiene esa particularidad”, afirmó el jerarca a los diputados.

El presupuesto, que se discutirá bajo el expediente 25.177, será de ₡12.8 billones (₡12.797.354,7 millones), para un crecimiento de 3,1% con respecto al ejercicio de 2025 (₡12.4 billones).

Este se financiará en un 61,9% (₡7.924.684,6 millones) con ingresos (impuestos, especialmente el IVA) y en 31,8% (₡4.872.670,1) con deuda, tanto interna como externa.

De esos ₡12.8 billones, un 42% se irá al pago de la deuda (intereses y capital), un 27% a transferencias corrientes y casi un 24% a remuneraciones (salarios).

En este punto, Lücke precisó que las remuneraciones crecen un 4,5% con respecto al año anterior, especialmente por los ajustes salariales que traerá el haber disminuido la deuda pública por debajo del 60%, lo que permite eliminar la restricción de crecimiento de capital que impone la regla fiscal.

Ese crecimiento, además, se explica por el aumento de plazas en Educación y Seguridad.

El ministro insistió en que el proyecto presentado hoy precisamente se concentra en tres ejes principales de inversión: Seguridad, protección social y Educación: el primer rubro crecerá en ₡50.060 millones, el segundo en ₡109 mil millones y el tercero en poco más de ₡200 mil millones.

La presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, Paulina Ramírez, precisamente cuestionó al jerarca por la subejecución del Ejecutivo en la partida de servicio de la deuda, un rubro por el cual el Gobierno se negó a trasladar recursos ya aprobados al Poder Judicial y al Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

“Lo que nosotros anunciamos que había proyecciones en intereses y servicio de la deuda muy inflados, finalmente resultó real. Con estos saldos que quedaron el año pasado se demuestra que sí pueden girar los recursos a la seguridad nacional, sí pueden girar recursos para el OIJ, Seguridad y Poder Judicial.

“Tenemos tres años quedando saldos en servicio de la deuda por proyecciones infladas, es decir, ellos saben que sí tienen el dinero y pueden girarlo, pero son medidas de presión que hacen a los diputados. Están dejando al país en una crisis de seguridad gravísima”, cuestionó.

El presupuesto deberá iniciar su discusión en la Comisión de Asuntos Hacendarios y aprobarse en el Plenario antes del 28 de noviembre.