Gobierno da marcha atrás y reinstala a la PCD en puestos fronterizos

La presidenta Laura Fernández anunció este lunes que reinstalará a la Policía de Control de Drogas (PCD) en aeropuertos y demás puestos fronterizos del país.

La orden, tomada tras la reunión de “Fuerza Élite”, da marcha atrás con la decisión que tomó el exministro de Seguridad, Mario Zamora, durante la administración de Rodrigo Chaves, cuando sacó a la PCD de puertos, aeropuertos y fronteras, y en su lugar instaló a personal de la Policía de Fronteras.

“Desde el Gobierno estamos en una cruzada nacional contra el crimen organizado, por eso hemos decidido fortalecer la seguridad en el aeropuerto, porque el crimen organizado tiene estructuras en evolución constante y en este momento los datos nos dicen que aquí es donde se necesita de la presencia de la PCD. “Hoy el comportamiento del narcotráfico no es igual al de hace cuatro años. Ahora circulan drogas más evolucionadas como pastillas y químicos utilizados para fabricar drogas sintéticas”, dijo Fernández.

En 2023, Zamora y Seguridad justificaron la salida de la PCD de los diversos puestos fronterizos para dedicar sus recursos “a la investigación y judicialización contra el narcotráfico y legitimación de capitales”, a la vez que la Policía de Fronteras asumiría “un rol más protagónico en el resguardo de las fronteras marítima, terrestre y aérea”.

Fernández detalló que esa orden surtirá efecto primero en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (AIJS), en donde se instalarán, de manera permanente, 11 agentes especializados de la PCD, además de 3 agentes de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS).