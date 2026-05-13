Gobierno da espaldarazo a candidatura de Rebeca Grynspan para Secretaría General de ONU

El Gobierno de la República anunció su respaldo a la candidatura de Rebeca Grynspan para la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Manuel Tovar, confirmó el apoyo a la exvicepresidenta costarricense, mediante un mensaje divulgado en sus redes sociales, al cabo de una reunión sostenida el martes en la Casa Amarilla, en San José.

"La señora Grynspan posee no solo una amplia experiencia internacional, sino que también conoce el sistema de las Naciones Unidas y conoce el valor que representa defenderlo, pero también reformarlo para que cumpla con su mandato. Es por ello que el nuevo Gobierno de la República de Costa Rica mantiene incólume su disposición de llevar a esta extraordinaria mujer a la cabeza de las Naciones Unidas", indicó el canciller.

El jerarca fue enfático en que el sistema multilateral enfrenta "desafíos implacables" y, por ende, necesita de un liderazgo "con entusiasmo" y "capacidad de conocimiento"; características que considera tiene la aspirante costarricense.

Tovar recordó que Grynspan tiene una extensa trayectoria internacional, pues ya funge como secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNTAD) y antes se desempeñó como vicepresidenta de la administración de José María Figueres (1994-1998).

🇨🇷 Me honra confirmar el respaldo del nuevo Gobierno de la República a la candidatura de la Señora @RGrynspan al cargo de Secretaria General de la Organización de las Naciones Unidas. pic.twitter.com/iJvk847OZX — Manuel (@Manuel_Tovar_R) May 12, 2026

Su perfil ha sido vinculado por años a temas de desarrollo, cooperación internacional y reducción de desigualdades, áreas que han ganado relevancia dentro de la agenda global.



Desde la perspectiva del ministro, esa experiencia puede servir para adaptar a las Naciones Unidas a la coyuntura internacional actual y que así prevalezca la vocación de paz que "el mundo necesita".

"Quiero expresar mi profundo agradecimiento al nuevo canciller Manuel Tovar y a la nueva presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, por este apoyo y por el honor que me dan de representar a Costa Rica en esta tarea para llegar a ser la secretaria general de Naciones Unidas", señaló Grynspan.

La carrera por la Secretaría General de las Naciones Unidas suele estar marcada por intensas negociaciones diplomáticas entre las principales potencias mundiales y los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que tienen poder de veto sobre las candidaturas. De ahí la relevancia del apoyo gubernamental.

Además de la costarricense, entre los aspirantes a sustituir al portugués António Guterres al frente del organismo están la expresidenta chilena Michelle Bachelet, la excanciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa, el diplomático argentino Rafael Grossi y el expresidente senegalés Macky Sall. El próximo jefe de las Naciones Unidas comenzará su mandato el 1.º de enero de 2027.