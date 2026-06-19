Gobierno busca permitir ampliación de aeródromos privados en Costa Rica

Durante una gira presidencial en la Zona Norte, la presidenta Laura Fernández y el ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraín Celedón, anunciaron que el gobierno impulsará una reforma legal para permitir la ampliación de pistas privadas de aterrizaje en el país.

La propuesta se basa en un proyecto de ley presentado en 2025 por la entonces diputada Carolina Delgado, hoy ministra de la Mujer, que busca modificar las restricciones vigentes desde la década de 1970. Actualmente, la normativa limita las pistas privadas a una longitud máxima de mil metros, lo que impide el aterrizaje de aeronaves de mayor tamaño y jets privados internacionales.

Con la reforma, se pretende autorizar extensiones de entre 300 y 400 metros adicionales, así como mayor ancho y espacios de estacionamiento para aeronaves. El objetivo es incentivar el turismo de lujo y atraer inversión privada en infraestructura aérea.

Empresarios de aeródromos en San Carlos respaldaron la iniciativa, señalando que eliminar la restricción permitiría un aumento significativo en la visitación turística y el desarrollo económico regional.

Además del anuncio sobre las pistas, el gobierno confirmó que en los próximos meses iniciarán las obras de la Ruta 35, carretera hacia San Carlos, tras recibir el visto bueno de la Contraloría General de la República. El proyecto, esperado por décadas, será adjudicado bajo la Ley Nacional de Contratación Pública.

La gira presidencial continuará este viernes en Crucitas, donde la mandataria y diputados de oposición y oficialismo participarán en actividades con la comunidad.