Gobierno avanza en incorporación a Acuerdo Transpacífico, pese a rechazo de Iglesia y UCR

El Gobierno de la República anunció, este miércoles, que completó las negociaciones para la incorporación del país al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (Cptpp).

La noticia llega luego de que la Iglesia y la Universidad de Costa Rica (UCR) llamaran al presidente Rodrigo Chaves y a su sucesora, Laura Fernández, a suspender el proceso por los riesgos que ese pacto representa para el agro.

El propio mandatario, así como el ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar, celebraron la noticia como un gol al minuto 90 en un partido de la Copa del Mundo.

"Costa Rica sigue llevando hacia el mundo y trayendo más mundo. Y las dos cosas convergen en bienestar de este pueblo", señaló el gobernante, quien dejará el poder el próximo viernes y de inmediato se convertirá en ministro de la Presidencia y de Hacienda de su sucesora.

La conclusión sustantiva de las negociaciones para la incorporación de Costa Rica al bloque comercial representa una estabilización de un entendimiento sobre los elementos más relevantes del proceso.

Ello deberá reflejarse ahora en un Protocolo de Incoporación, que deberá revisarse legalmente y, posteriormente, firmarse. Luego, el Acuerdo Transpacífico deberá ser conocido y aprobado por la Asamblea Legislativa.

Mediante un comunicado, la cartera liderada por Tovar destacó que el anuncio marca la culminación de un intenso trabajo técnico interinstitucional, en el que el país fue sometido a una evaluación integral de su marco normativo en relación con las disciplinas establecidas en la alianza.

Asimismo, detalló que se negociaron las condiciones de acceso a mercados en bienes, servicios e inversión, servicios financieros, compras públicas, entrada temporal de personas de negocios y empresas propiedad del Estado.

"Este gran logro marca un hito en la estrategia de inserción internacional de Costa Rica, que refleja el compromiso del país con una apertura comercial inteligente, la atracción de inversión de calidad y una mayor integración en cadenas globales de valor. Nuestra incorporación al Acuerdo Transpacífico permitirá ampliar horizontes para nuestros sectores productivos, diversificar mercados y fortalecer la resiliencia de nuestra economía, traduciendo las oportunidades del comercio internacional en mayor bienestar para la población", indicó el jerarca.

El Poder Ejecutivo sostiene que Costa Rica logrará condiciones preferenciales de acceso a mercados con socios con los que no tiene acuerdos comerciales vigentes, como Japón, Australia, Malasia, Nueva Zelanda, Brunéi Darussalam y Vietnam.

A la vez, asegura que contribuirá a modernizar las disciplinas que rigen el comercio con países con los que ya tenemos acuerdos con Canadá, Chile, México, Perú, Reino Unido y Singapur.