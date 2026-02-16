Gobierno anuncia que empresa tecnológica generará en Costa Rica 3 mil empleos directos

El Gobierno de la República anunció la noche de este domingo, en Cadena Nacional, la llegada de la empresa tecnológica Insulet a Costa Rica, con la creación de más de 3.000 empleos directos en su primera etapa.

“La llegada de Insulet confirma el dulce momento que vive Costa Rica como destino de inversión extranjera directa”, señaló Manuel Tovar Rivera, ministro de Relaciones Exteriores.

Insulet es una empresa de origen sueco que, según datos de Casa Presidencia, escogió Costa Rica para inaugurar su primera planta de manufactura en Centroamérica, ubicando sus operaciones en la zona franca de Grecia.

Laura López, directora de Procomer, destacó que se trata de una inversión de monto histórico y que diversifica la oferta productiva del país: “Van a producir un dispositivo que no se fabrica actualmente en Costa Rica”.

“Para Zona Franca-La Lima vienen seis empresas nuevas, empresas canadienses, americanas, europeas; entre estas seis tenemos contabilizados 2.000 a 2.100 empleos cuando las empresas estén completamente operativas y el número posiblemente se pueda duplicar en unos cuatro o cinco años”, dijo Fernando Carazo, gerente general Zona Franca La Lima

La Cadena Nacional no detalló cuándo empezará a operar la compañía extranjera.



En 2023, el Gobierno designó a Procomer como la entidad encargada de atraer inversión extranjera. Desde entonces, aseguran, se han concretado 175 proyectos en tres años, frente a los 90 del periodo anterior.

“Solo en 2025 se cerraron más de 55 nuevos proyectos, de los cuales 23 se establecieron fuera de la Gran Área Metropolitana”, mencionaron.

El presidente Rodrigo Chaves subrayó que esta inversión refleja la transformación económica que vive el país: “Hoy vemos baja inflación, empleo creciente, ingresos disponibles crecientes e inversión”.