Gobierno anuncia proyectos para "transformar" al Poder Judicial y ampliar extradición

El Gobierno de Laura Fernández anunció este miércoles un segundo paquete de proyectos de seguridad que incluirá una “transformación” del Poder Judicial y la posibilidad de ampliar la lista de delitos que pueden ser sujetos a extradición.

Así lo anunció la propia mandataria en medio de su conferencia de prensa semanal.

El nuevo paquete, que tendría al menos cuatro iniciativas, se presentaría al Congreso el próximo 27 de julio, según dijo Fernández.

De esa “transformación” solo se conoce que buscaría “garantizar una justicia pronta y cumplida”, pues el Ejecutivo no detalló cuáles serían los cambios propuestos. Tampoco se precisó cuáles serían esos delitos que podrían sumarse al crimen organizado y el narcotráfico como causales de extradición.

El tercer proyecto busca sancionar “con mayor fuerza” la minería ilegal, algo que ya la propia Fernández había anunciado tras su visita a Crucitas, donde afirmó que ese delito debía considerarse crimen organizado tal y como propone el Frente Amplio.

Finalmente, se plantea una reforma que obligue a que las condenas se cumplan.