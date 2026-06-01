Gobierno anuncia proyecto para castigar a dueños de fincas con pistas clandestinas

La presidenta Laura Fernández anunció este lunes la presentación de un proyecto de ley que castigaría con “sanciones fuertes” a los propietarios de fincas donde sean encontradas pistas clandestinas.

Así lo informó la mandataria al término de la segunda reunión de la “Fuerza Élite”, el equipo de trabajo que semanalmente coordinará y supervisará las acciones de los distintos cuerpos policiales del país para combatir la inseguridad.

“Con Vigilancia Aérea acordamos preparar un proyecto de ley para establecer sanciones fuertes a los propietarios de las fincas donde se encuentren pistas clandestinas.

“También, en materia de vigilancia aérea, acordamos mejorar los protocolos para la detección en aeropuertos de drogas y de precursores químicos, labor que vamos a estar empujando junto con el CETAC para que el país vaya a la vanguardia en la detección de estas drogas en nuestros aeropuertos”, dijo Fernández.

La mandataria no precisó cuáles serán esas sanciones que prevé para los dueños de estas fincas que alberguen este tipo de estructuras, generalmente utilizadas por el narcotráfico y el crimen organizado.