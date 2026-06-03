Gobierno analiza soluciones ante elevado endeudamiento del país

El Gobierno de Laura Fernández inició este miércoles un análisis para buscar soluciones al elevado endeudamiento del país.

El ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, confirmó que realizaría esta tarde una presentación a la mandataria y el resto del Consejo de Gobierno para definir -y aprobar- un plan fiscal de corto, mediano y largo plazo para asegurarse de que el nivel de la deuda pública no crezca.

“El equipo del Ministerio de Hacienda le va a hacer una presentación a doña Laura, orientada precisamente a asegurarnos de que el Gobierno Fernández Delgado no sea un Gobierno que aumente la deuda a menos que haya condiciones extraordinarias y de crisis.

“Entonces no quisiera dar en este momento ningún avance hasta que doña Laura apruebe el plan fiscal de corto, mediano y largo plazo en frente del resto de mis colegas de gabinete. Cuando ella me dé el visto bueno, yo podré elaborar o ella misma podrá hacer la presentación”, dijo Chaves.

Ese anuncio llega horas después de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) emitiera un informe en el que alerta a Costa Rica por sus necesidades de financiamiento y cómo esto puede afectar temas como los regímenes de pensiones y el seguro de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social.

En ese mismo informe, el organismo multilateral aconseja al Gobierno de Fernández valorar aumentos en la recaudación, por ejemplo, con un impuesto parejo a la canasta básica del 13% (en lugar del 1% actual) o gravar el salario escolar con el impuesto de renta (hoy está exento), ambas recomendaciones que ya han planteado en el pasado.

Ni Chaves ni Fernández aclararon si la posibilidad de nuevos impuestos será parte de ese análisis que lleva adelante el Poder Ejecutivo.