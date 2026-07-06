Gobierno analiza eliminar exoneración del IVA en canasta básica para hogares de más ingresos

El Gobierno analiza modificar el esquema actual de exoneración del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en los productos de la canasta básica, con el objetivo de que el beneficio se concentre en los hogares de menores ingresos.



Según el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, la propuesta del nuevo plan fiscal no contempla aumentar la tarifa del IVA, sino implementar un modelo de IVA personalizado que permita mantener la ayuda para las familias que más lo necesitan.



Actualmente, la exoneración aplica de manera general para los productos incluidos en la canasta básica tributaria, lo que también beneficia a hogares con mayor capacidad económica. La propuesta busca ajustar ese mecanismo para dirigir el beneficio hacia los sectores más vulnerables, que tendrían una devolución vía subsidio (ver video adjunto).

Además, Hacienda estudia si se debe reducir la cantidad de productos que forman parte de la canasta básica tributaria, esto como parte de una revisión del sistema vigente.



El jerarca de Hacienda indicó que la propuesta será presentada a la presidenta Laura Fernández para su análisis y eventual definición.