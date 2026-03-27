Gobierno amplía temporalmente concesión de frecuencias de radio y televisión

El Gobierno de la República amplió temporalmente la concesión de frecuencias de radio y televisión, un mes después de que la Sala Constitucional anulara la subasta del espectro radioeléctrico que la administración de Rodrigo Chaves llevaba adelante.

La decisión fue publicada este viernes en el diario oficial La Gaceta y está contenida en el decreto 45671-Micitt.

Básicamente, se dispone una reforma a un transitorio del Reglamento a la Ley General de Telecomunicaciones, para que en adelante establezca:

"Ampliar la vigencia de los títulos habilitantes de concesión administrativa de frecuencias para la operación de redes y la prestación de servicios de radiodifusión sonora y televisiva de acceso libre y gratuito, a partir del día 28 de junio de 2024 y hasta la firmeza de las decisiones que pongan término a los respectivos procedimientos concursales para dichos servicios, con el fin de garantizar la no interrupción en la prestación de los servicios actuales de radiodifusión".



El 27 de febrero pasado, los magistrados declararon con lugar un amparo —y sus coadyuvancias— planteado contra tres procedimientos en los que el Poder Ejecutivo pretendía sacar a concurso las frecuencias de radio AM y FM, así como de televisión abierta.

A través del voto 2026-7626, una mayoría del Alto Tribunal resolvió que ni el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), ni la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), contemplaron el pluralismo —tanto de medios, como de contenidos— que debe implorar en un Estado Democrático de Derecho y en una Sociedad de la Información Libre y Plena.

Producto de lo anterior, además de la suspensión de las licitaciones antes mencionadas, los jueces ordenaron al ministro interino de la Presidencia, Jorge Rodríguez Bogle; la ministra de Ciencia, Paula Bogantes, así como el presidente del Consejo de Superintendencia de las Telecomunicaciones, Carlos Watson, ejecutar "lo pertinente" para "garantizar la no interrupción de la prestación de los servicios actuales de radiodifusión" hasta que se adjudiquen las radiofrecuencias.

Chaves criticó lo resuelto en una conferencia de prensa, el 4 de marzo pasado, misma en la cual se anunció la presentación de un nuevo concurso para la adjudicación de las frecuencias que debe publicarse en junio próximo.