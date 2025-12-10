Global Entry: ¿Cómo funciona el sistema que agiliza el ingreso de viajeros a EE. UU.?

Este miércoles, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, confirmó el ingreso formal de Costa Rica al programa Global Entry, que agiliza el ingreso y tránsito de viajeros en Estados Unidos.

La medida ya había sido anunciada en junio pasado por parte de la Dirección General de Migración y Extranjería, que para ese momento ya afinaba los últimos detalles para incluir a nuestro país en esa lista de 20 naciones que ya disfrutan del sistema.

¿Cómo funciona?



Con el acuerdo anunciado hoy, los ciudadanos costarricenses que soliciten y reciban autorización de parte de Global Entry podrán ingresar a Estados Unidos por medio de espacios especiales ubicados en 85 aeropuertos de Estados Unidos y en otros países, lo que agiliza el proceso de llegada y tránsito al país norteamericano.

Se trata de controles automatizados que garantizan los procesos de seguridad, pero reducen trámites y filas en las diferentes terminales aéreas y fronteras terrestres.

Para solicitarlo, las personas deben realizar un pago no reembolsable de $120 (los menores de 18 años no pagan si se inscriben con un adulto), junto a la solicitud formal para ser parte del programa.

Con la solicitud, la persona deberá documentar su historial de viajes, historial laboral, direcciones anteriores y su pasaporte.

Una vez recibida, las autoridades estadounidenses realizarán una revisión de antecedentes de la persona interesada; en caso de superar ese filtro, se programará una entrevista presencial en un centro de inscripción de Global Entry.

Si su solicitud es aprobada, ya sea al final de la entrevista o poco después, se le inscribirá inmediatamente en el programa y recibirá su ID de PASS/Número de Viajero Conocido (KTN). Su tarjeta de membresía de Global Entry llegará por correo entre siete días y ocho semanas después de la aprobación.

Según las autoridades norteamericanas, el 80% de las solicitudes se aprueban para que el solicitante programe la entrevista en dos semanas, mientras que algunas solicitudes pueden tardar hasta 12 meses o más en procesarse.

La mayoría de los solicitantes sin antecedentes penales reciben su membresía de Global Entry dentro de los cuatro a seis meses posteriores a la presentación de su solicitud.

Hasta ahora, además de Costa Rica, el programa ha incluido otros 20 países: Croacia, Bahréin, Argentina, Colombia, Alemania, India, México, los Países Bajos, Panamá, la República de Corea, Singapur, Suiza, Taiwán, Brasil, Reino Unido, República Dominicana, Israel, Japón, Catar y Arabia Saudita.

Si desea más información sobre la solicitud y requisitos, puede ingresar aquí.