Global Entry: ¿Cómo funciona el sistema que agiliza el ingreso de viajeros a EE. UU.?
Desde este miércoles, Costa Rica entró oficialmente al programa, del que ya forman parte otros 20 países de todo el mundo.
Este miércoles, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, confirmó el ingreso formal de Costa Rica al programa Global Entry, que agiliza el ingreso y tránsito de viajeros en Estados Unidos.
La medida ya había sido anunciada en junio pasado por parte de la Dirección General de Migración y Extranjería, que para ese momento ya afinaba los últimos detalles para incluir a nuestro país en esa lista de 20 naciones que ya disfrutan del sistema.
¿Cómo funciona?
Con el acuerdo anunciado hoy, los ciudadanos costarricenses que soliciten y reciban autorización de parte de Global Entry podrán ingresar a Estados Unidos por medio de espacios especiales ubicados en 85 aeropuertos de Estados Unidos y en otros países, lo que agiliza el proceso de llegada y tránsito al país norteamericano.
Se trata de controles automatizados que garantizan los procesos de seguridad, pero reducen trámites y filas en las diferentes terminales aéreas y fronteras terrestres.
Para solicitarlo, las personas deben realizar un pago no reembolsable de $120 (los menores de 18 años no pagan si se inscriben con un adulto), junto a la solicitud formal para ser parte del programa.
Con la solicitud, la persona deberá documentar su historial de viajes, historial laboral, direcciones anteriores y su pasaporte.
Una vez recibida, las autoridades estadounidenses realizarán una revisión de antecedentes de la persona interesada; en caso de superar ese filtro, se programará una entrevista presencial en un centro de inscripción de Global Entry.
Si su solicitud es aprobada, ya sea al final de la entrevista o poco después, se le inscribirá inmediatamente en el programa y recibirá su ID de PASS/Número de Viajero Conocido (KTN). Su tarjeta de membresía de Global Entry llegará por correo entre siete días y ocho semanas después de la aprobación.
Según las autoridades norteamericanas, el 80% de las solicitudes se aprueban para que el solicitante programe la entrevista en dos semanas, mientras que algunas solicitudes pueden tardar hasta 12 meses o más en procesarse.
La mayoría de los solicitantes sin antecedentes penales reciben su membresía de Global Entry dentro de los cuatro a seis meses posteriores a la presentación de su solicitud.
Hasta ahora, además de Costa Rica, el programa ha incluido otros 20 países: Croacia, Bahréin, Argentina, Colombia, Alemania, India, México, los Países Bajos, Panamá, la República de Corea, Singapur, Suiza, Taiwán, Brasil, Reino Unido, República Dominicana, Israel, Japón, Catar y Arabia Saudita.
Si desea más información sobre la solicitud y requisitos, puede ingresar aquí.