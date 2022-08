Gerencial y confrontativo: el estilo que tiene a Rodrigo Chaves navegando en popularidad

16 de agosto de 2022, 0:00 AM

Más allá del fondo, los primeros 100 días de la administración de Rodrigo Chaves Robles se han concentrado en la forma, en el estilo gerencial y confrontativo con el que el economista goza de una popularidad casi histórica.

Apoyado en un discurso coloquial y directo, el presidente número 49 de Costa Rica navega con el viento a favor: respaldado por un 70% de la población según las últimas encuestas, apoyado por el sector empresarial y ajeno, hasta ahora, de verdaderas presiones por parte de sindicatos, diputados y otros sectores de oposición.

Su secreto, coinciden los expertos, es precisamente haberse alejado al máximo de todo lo que representó la administración de Carlos Alvarado, su inmediato antecesor y el reflejo de todo lo que él promete va a cambiar.

En esa línea, Chaves ha enarbolado un estilo vertical en su administración, con un discurso gerencial en el que él tiene siempre la última palabra.

Ese estilo directo rompe sin duda con el paradigma de lo que acostumbraba la figura presidencial en Costa Rica, provocando asombro y rechazo; aunque, claramente, no en partes iguales.

“Tal vez la connotación de asombro o lo que se le da como que es diferente, no es tanto porque sea diferente o no debiera ser así, es simplemente porque las últimas administraciones carecieron precisamente de esa particularidad.

“Y el Presidente, que si bien es cierto es un hombre muy preparado y con bastante experiencia, en esa parte del estereotipo ha quebrado bastantes cánones o reglas que no están escritas pero están establecidas y sí hay un estilo más coloquial, que es más cotidiano, que conecta más con el mundo popular, dado que la política había estado muy divorciada y hasta desconectada por darle esa importancia a las formas, cosa que este Gobierno sí está rompiendo ahí el estilo y línea”, explicó el también analista Iván Barrantes.

Comerse broncas



En ese planteamiento inicial, los primeros tres meses de la administración de Rodrigo Chaves también se han concentrado en definir adversarios y luchas.

Ahí, el combate a la corrupción y a los grupos de poder se ha elevado como un norte del mandatario, asumiendo un rol duro contra aquellos que él estima representantes de ambos problemas, sin que ahora mismo esos señalamientos hayan tenido mayores repercusiones.

En esa lista, el analista pone, por ejemplo, la eliminación de las pruebas FARO, la no renovación a Riteve, la rescisión de contratos de alquiler o la intención de combatir las pensiones de lujo.

Todas esas decisiones le han valido críticas de sectores pero el respaldo mayoritario de la ciudadanía, que comparte en esos temas la visión de lo que está mal en el país.

“Últimamente, la política en Costa Rica tiene una connotación bastante particular en que el político no quiere quedar mal con Dios y con el diablo y eso no existe, porque tiene que tomar decisiones y toda decisión implica enemigos e implica tener factores en contra.