Gerald Campos evitó referirse al cuestionado decreto sobre el año carcelario

Gerald Campos, actual ministro de Seguridad y quien en la administración anterior dirigió Justicia, evitó este domingo referirse al decreto firmado por Laura Fernández para, según ella, fijar el año carcelario en 360 días.

Para algunos expertos en materia penal, esto no es nada nuevo, pues el año carcelario ya tiene esa cantidad de días.

Aunque Campos se mantuvo al frente de Justicia durante el Gobierno anterior, no se refirió a lo anunciado.

“Eso le va a corresponder al actual ministro. Es algo que se firmó en el nuevo Gobierno y es algo que están liderando la presidenta y el ministro de Justicia. Yo estoy en Seguridad y les corresponde a ellos responder.

“Ellos tomaron una decisión que yo creo que debe ser norte de lo que se quiere”, aseveró.

