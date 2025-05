Gerald Campos dice que su afirmación sobre certificación de Hacienda “se malentendió”

El ministro de Justicia, Gerald Campos, aseguró que su afirmación sobre que su homólogo de Hacienda, Nogui Acosta, le había certificado los recursos para la construcción de la megacárcel que impulsa su cartera, “se malentendió”.

Luego de Acosta desmintiera públicamente esa certificación, Campos insistió ahora en que utilizó mal el término.

“Cuando yo me referí en algún momento de que Nogui me había dicho que teníamos contenido presupuestario, tal vez utilicé mal la palabra que me había ‘certificado’ o… La palabra correcta es que me había garantizado que eso iba a salir del presupuesto nacional con recursos nacionales sin necesidad de impuestos. Eso fue todo”, dijo.