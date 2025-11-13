¿Gana o pierde Laura Fernández con su negativa de asistir a debates?

Mientras los diferentes aspirantes a la Presidencia de la República buscan cualquier espacio para presentarse ante el electorado, la candidata de Pueblo Soberano, Laura Fernández, se niega a participar en debates o foros contra sus rivales en la carrera hacia Zapote.



El último ejemplo sucedió apenas este miércoles, cuando Fernández desistió de participar en el debate que organizó la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema), cita en la que estuvieron 15 de los 20 candidatos.



Consultada, la campaña de Fernández se limitó a replicar la respuesta que ya le había dado a Evelyn Fachler en su programa Por tres razones, donde la politóloga primero dijo que uno de sus principales retos en la campaña era darse a conocer, pero poco después insistió en que no participaría de ningún debate hasta enero próximo.

“Yo tengo una agenda de campaña muy estratégica y tengo todos los debates importantes, relevantes para este país, agendados para enero próximo”, aseveró.



Ahí mencionó, como ejemplos, que estará en el debate organizado por el Tribunal Supremo de Elecciones y también en el de Radio Columbia, así como espacios organizados por Estado de la Nación.



“Estoy con mucho sentido de responsabilidad atendiendo la agenda de la campaña, evidentemente no puedo ir a todas las cosas que me invitan siempre”, finalizó.



Pero, ¿es esta una buena estrategia?



Los expertos coinciden en que, con su posición en las encuestas, el riesgo de que Fernández pierda capital político en los debates es alto, pero difieren sobre si ese es el camino correcto para ella o cualquier otro aspirante.

“Me parece que es riesgoso e inapropiado (no asistir a debates) si la consideración de ella es que tiene una suficiente ventaja y una exposición pública infinitamente superior a la de sus contrincantes, entonces desde ese punto de vista sería riesgoso y eventualmente contraproducente para ella exponerse a debatir ideas.



“Por otro lado, es un cálculo que hasta el momento puede beneficiarla, pero si usted me pregunta si esto le va a rendir para mantener el capital electoral y la ventaja que dicen las encuestas que tiene, eso no lo vamos a saber ni usted ni yo”, explica Rotsay Rosales, coordinador del Observatorio de la Política Nacional de la Universidad de Costa Rica.

Rosales insistió en que, si bien exponer las ideas y propuestas ante la ciudadanía puede entenderse como lo deseado o esperable, la realidad es que en el análisis estratégico de las campañas ese discurso no es prioritario.

Ahí coincide el politólogo Sergio Araya, quien afirma que la estrategia de Fernández y su círculo asesor parece estar concentrada en arriesgar lo menos posible su capital y evitar escenarios que no sean controlables por ella o su equipo de campaña.

Sin embargo, una decisión de esa calibre, insiste, debería ser producto de una estrategia muy precisa.

“Es decir, que se hacen mediciones, se construyen escenarios, se analizan costos y beneficios y se busca el escenario menos riesgoso o visto de otra forma, el más favorable.

“Porque es evidente que esa estrategia de la invisibilización o de la discriminación de lugares a los cuales acudir y a los cuales no, puede también tener una debilidad, puede generarle un efecto boomerang, porque si comienza a no participar en espacios, y esto es de manera sistemática, le da pie a los contendores a querer desacreditarla no en el propio debate, sino justamente a construir una narrativa que vaya en la línea de desacreditar su ausencia o su inasistencia”, dijo Araya.

Precisamente ayer mismo, luego de su ausencia en el espacio de Jupema, la candidata de la Coalición Agenda Ciudadana, Claudia Dobles, presentó a la ciudadanía su “contador de debates” en el que detalla todas las ausencias de Fernández, que ya suma dos debates y cinco foros.

“Costa Rica necesita escuchar todas las voces y contrastar ideas. La democracia se construye dialogando, no huyendo o escondiéndose. Quienes aspiramos a liderar este país tenemos el deber de dar la cara e informar a la ciudadanía”, cuestionó Dobles.

Contador de debates.

​El otro punto no menor es que, actualmente, los estudios de opinión señalan que más de la mitad del país no sabe todavía por quién votar y que esa masa de indecisos podría inclinar la balanza electoral hacia cualquier lado.