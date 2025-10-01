“Fue un malentendido”: Laura Fernández reconoce que invitación a misa sí salió de su campaña

La candidata presidencial, Laura Fernández, reconoció este miércoles que la invitación a una misa hoy, en la Basílica de los Ángeles, sí salió de su comando de campaña, aunque no de manera oficial.



En medio del acto de convocatoria a las elecciones de 2026, la politóloga explicó que ella sí pagó una misa y que efectivamente estaba prevista para esta tarde, pero que su intención nunca fue convertirla en un acto público.

“El Partido Pueblo Soberano nunca organizó una misa, el partido nunca giró una convocatoria formal, como partido, a esa misa; pero yo no voy a ser hipócrita ni a mentir jamás, yo soy muy católica, vivo en Cartago y soy devota de la Virgen de los Ángeles, pero esa es una devoción personal mía que jamás utilizaría para la campaña política”, dijo.

Según Fernández, su intención fue ofrecer una misa de manera privada y personal, por lo que invitó a su familia y a su círculo más íntimo, incluidos miembros de su comando de campaña, como Francisco Gamboa y Douglas Soto y otros coordinadores del partido.

“Sin embargo, por una imprudencia, y lo voy a decir así, por una imprudencia de alguna de estas personas del comando de campaña, se filtró que yo iba a tener esa misa privada mía, y es más, ni siquiera es que iban a cerrar la Basílica, es que yo iba a ir a la misa como voy montones de domingos, pero que había invitado a mi familia que fuera conmigo y había pagado la intención en la misa, que ni siquiera era por la campaña, sino que solamente decía por la intención de Laura Fernández y punto, en el marco de mi espiritualidad, pero como se hizo ese malentendido y una persona sin ninguna mala fe, entiendo porque me lo explicó, hizo como una imagen, como una ilustración para invitar, dice él que fue para invitar a sus familiares, pero que alguno lo pasó a algún lado y se fue maximizando”, aseveró.

Por ese “malentendido”, la Diócesis de Cartago emitió un comunicado en el que recordó que no tendría ningún tipo de preferencia para ninguna persona candidata a puestos de elección popular, ni tampoco hacia representantes de estructuras partidarias en los espacios propios del Santuario, lo mismo que reservar espacios diferenciados a los comúnmente dispuestos a los fieles. ​

¿Por qué entonces el comando de campaña negó esa invitación en lugar de explicar ese “malentendido”?

“Yo me doy cuenta por la prensa, y se verifica si el partido hizo algún comunicado de alguna actividad política formal del partido de la campaña y el partido dice no, jamás, lo que hay es una cosa privada.

“No era una actividad ni de la campaña, ni del partido, era una misa privada mía, que yo iba a ir con mi esposo, con mi hija, con mis papás, algo pequeñito, pero bueno, me queda la lección de que cualquier mensaje que yo le mande a algún grupo de WhatsApp, así sea de familiares, pues se maximizó y se hizo este malentendido”, finalizó.