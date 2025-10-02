¿Fue el asesinato de Roberto Samcam un crimen político? Esto dice la DIS

El departamento de contrainteligencia de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) asegura que, con la información disponible, no hay evidencia concluyente que permita asegurar que el asesinato del líder opositor, Roberto Samcam, fuera un crimen político.



Así lo aseguró a los diputados de la Comisión de Derechos Humanos el jefe de esa área, Édgar Arias.

“Manejamos múltiples hipótesis, pero evitamos especular por un tema de respeto a las víctimas y la población de riesgo.



“En este momento no hemos identificado indicios que permitan realizar una afirmación de ese tipo de manera concluyente, debido a que los colaboradores rara vez aportan datos específicos que dificulta el avance de las investigaciones”, precisó.

Tanto Arias, como el jefe de operaciones de la DIS, Wilberth Villegas, fueron citados por los diputados para hablar del crimen contra Samcam, quien murió asesinado a balazos en junio anterior en su casa de habitación en Moravia.

Ambos precisaron al órgano que no mantenían una investigación sobre las amenazas que pesaban sobre Samcam, pues este nunca advirtió a las autoridades de esto.

Al parecer, lo único que hizo el exmilitar, entre 2018 y 2019, fue informar a las autoridades que era perseguido en su país y que era un objetivo militar del régimen Murillo-Ortega.

Además, puntualizaron no es la DIS la encargada de brindar medidas de protección a las personas, sino a estudiar fenómenos y valorar la afectación que podrían tener en el Costa Rica y sus habitantes.

Arias sí reconoció que, luego de la muerte de Samcam, otro refugiado se acercó a la Dirección para denunciar amenazas de muerte en su contra.

“Ha habido un caso en específico que nosotros le estamos dando toda la seriedad del caso. Ya mantuvimos reuniones con funcionarios del Organismo de Investigación Judicial donde les presentamos al sujeto para que lo conozcan, lo escucharan, que les diera su versión y les clarificara un poco la situación que ellos perciben como refugiados en Costa Rica.

“Los enlazamos, nos reunimos en la DIS ellos y el OIJ, ese mismo día la persona fue con ellos a poner la denuncia y ya están iniciando sus protocolos internos con el caso de esta persona”, finalizó.